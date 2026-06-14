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Семь самых длинных железнодорожных тоннелей мира — от Швейцарии до Японии

Самый длинный железнодорожный тоннель на планете проходит под Швейцарскими Альпами — но он далеко не единственный инженерный гигант своего рода.

Евротоннель / © Wikimedia Commons

Строительство железнодорожных тоннелей относится к числу самых сложных инфраструктурных задач, которые когда-либо решало человечество. Инженерам приходится прокладывать пути сквозь горные массивы, под морским дном и в условиях колоссального давления горных пород — всё ради того, чтобы сделать железнодорожное сообщение быстрее, безопаснее и эффективнее.

От Альп до пролива между японскими островами — ниже семь самых длинных железнодорожных тоннелей мира.

Готардский базисный тоннель / © Wikimedia Commons

1. Готардский базисный тоннель, Швейцария

Протянувшийся на 57,1 километра под Швейцарскими Альпами, Готардский базисный тоннель считается самым длинным железнодорожным тоннелем в мире. Его открыли в 2016 году после почти двадцати лет строительства и он стал ключевым элементом проекта новой железнодорожной магистрали через Альпы.

Тоннель позволяет пассажирским и грузовым поездам обходить крутые горные участки, сокращая время в пути и способствуя переносу грузоперевозок с автомобильного транспорта на железнодорожный.

Во время строительства были извлечены миллионы тонн горной породы, а для обеспечения безопасности движения на большой глубине смонтированы сложные системы мониторинга.

Тоннель Сэйкан / © Wikimedia Commons

2. Тоннель Сэйкан, Япония

Тоннель Сэйкан длиной 53,85 километра соединяет острова Хонсю и Хоккайдо под проливом Цугару. Около 23,3 километра его маршрута проходят непосредственно под морским дном, что делает его самым длинным подводным железнодорожным тоннелем в мире.

Тоннель был введен в эксплуатацию в 1988 году, а позднее модернизирован для движения высокоскоростных поездов «Синкансэн», что потребовало создания масштабных систем безопасности и вентиляции.

Изначально проект был инициирован после серии катастроф паромов, продемонстрировавших опасность пересечения пролива в условиях сильных штормов.

3. Евротоннель, Великобритания — Франция

Евротоннель, также известный как Чаннел-Таннель или «Чаннел», протянулся на 50,45 километра под проливом Ла-Манш между Великобританией и Францией.

Открытый в 1994 году, он состоит из трех параллельных тоннелей, по которым курсируют пассажирские поезда Eurostar и специальные железнодорожные шаттлы для перевозки автомобилей.

Подводная часть тоннеля достигает примерно 38 километров, что делает его одним из крупнейших подморских транспортных сооружений в истории.

Особую сложность представляла необходимость соединить британскую и французскую проходческие бригады с ювелирной точностью под морским дном, используя самые современные на тот момент геодезические и навигационные технологии.

4. Тоннель Юльхен, Южная Корея

Тоннель Юльхен длиной 50,3 километра является важной частью высокоскоростной железнодорожной линии Сусо — Пхентхэк. Он обеспечивает связь Сеула с южными транспортными коридорами страны и помогает снизить нагрузку на существующие железнодорожные маршруты.

Проектировался тоннель специально для постоянного движения высокоскоростных поездов и оснащен современными путевыми системами, мощной вентиляцией и средствами сейсмической защиты. Его строительство позволило увеличить пропускную способность одной из самых загруженных сетей высокоскоростных железных дорог Азии.

Аэропортовый тоннель Шанхая / © Wikimedia Commons

5. Аэропортовый тоннель Шанхая, Китай

Шанхайский аэропортовый тоннель имеет протяженность около 40,2 километра и входит в состав линии Shanghai Airport Link Line.

В отличие от горных тоннелей, предназначенных для преодоления природных преград, этот проект был создан для улучшения транспортной связности между крупнейшими аэропортами и деловыми районами одного из самых населенных мегаполисов мира.

Маршрут призван укрепить связь между авиационными узлами, бизнес-центрами и региональной железнодорожной сетью, одновременно снижая нагрузку на наземную транспортную инфраструктуру.

6. Тоннель Суншаньху, Китай

Тоннель Суншаньху протяженностью около 38,8 километра проходит через сложные геологические районы южного Китая.

Построенный для высокоскоростного железнодорожного сообщения, он потребовал создания масштабных систем водоотведения, укрепления пород и постоянного мониторинга состояния конструкций. Инженерам также пришлось бороться с грунтовыми водами и неоднородными геологическими условиями, сохраняя при этом идеальную точность трассировки пути, необходимую для движения поездов на высоких скоростях.

7. Летчбергский базисный тоннель, Швейцария

Летчбергский базисный тоннель длиной 34,6 километра является еще одним выдающимся достижением швейцарской инженерной школы. Открытый в 2007 году, он проходит под Бернскими Альпами и используется как пассажирскими, так и грузовыми поездами.

Тоннель сокращает время поездки и обеспечивает надежную альтернативу горным маршрутам, работа которых нередко зависит от погодных условий. Кроме того, он играет важную роль в европейской системе грузоперевозок, помогая уменьшить поток грузовиков через альпийские перевалы.

Эти тоннели — не просто транспортные артерии. Они стали памятниками инженерной мысли и человеческой настойчивости, позволив преодолеть одни из самых сложных природных барьеров на Земле.