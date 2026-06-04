Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Получены самые качественные снимки редчайшего попугая
После почти векового исчезновения из поля зрения ученых редчайшего синелобого лори (Charmosynopsis toxopei) вновь обнаружили в дикой природе Индонезии. Более того, исследователям удалось сделать лучшие за всю историю фотографии этой загадочной птицы.
До недавней экспедиции синелобого лори достоверно наблюдали лишь однажды за последние сто лет — в 2014 году. До того момента последнее подтвержденное наблюдение датировалось еще 1920-ми годами.
Редкую птицу удалось обнаружить во время 14-дневной экспедиции в высокогорные районы горы Капалатмада на индонезийском острове Буру. После шести дней подъема по практически непроходимым горным склонам участники наконец обнаружили долгожданную птицу. Для орнитологов находка стала настоящей сенсацией.
На этот раз исследователям удалось не только сфотографировать ярко-зеленых птиц с характерным голубым лбом, но и получить первое за более чем десять лет полноценное фотодокументирование вида.
На последнем этапе экспедиции исследователям удалось обнаружить еще двух особей. Особую ценность представляет то, что были сделаны первые в истории аудиозаписи голосов синелобого лори. Теперь ученые смогут использовать звуковые сигналы для дальнейшего поиска птиц и оценки численности популяции.
Фактически синелобый лори исчез из научных наблюдений почти на сто лет. Единственными подтвержденными свидетельствами его существования оставались фотографии, сделанные фотографом Крейгом Робсоном в 2014 году.
В 2024 году международная программа Search for Lost Birds включила птицу в список «утраченных видов» — животных, существование которых не подтверждалось десятилетиями.
Для орнитологов же обнаружение синелобого лори стало одним из самых ярких событий последних лет — напоминанием о том, что природа все еще способна преподносить удивительные сюрпризы даже в XXI веке.
Ученые РТУ МИРЭА и Сибирского федерального университета создали программный комплекс, который анализирует учебные планы вузов быстрее секунды и находит в них слабые места. Большинство учебных планов содержат скрытые противоречия, дублирования и неочевидные перекосы в подготовке специалистов. Это важно, потому что от качества учебного плана напрямую зависит, какие реальные навыки получат студенты и насколько они будут востребованы работодателями.
Наскальное искусство палеолита — большая редкость для Британии, а рисунки в пещере Бейкон-Хоул, открытые в 1912 году, почти 100 лет считались природным явлением. Международная группа исследователей не только повторно обнаружила эту панель, но и с помощью химического анализа пигмента доказала ее антропогенное происхождение и возраст около 17 тысяч лет, вернув находке статус одного из древнейших памятников символической деятельности человека на Британских островах.
Значение вилочковой железы (тимуса) для здоровья и долголетия, возможно, сильно недооценивалось. Как показали результаты двух новых исследований, нормально функционирующий во взрослом возрасте тимус — залог здорового старения, долгой жизни и высокой выживаемости при раке.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.
Изучив данные о скорости изменения температур ледяных спутников пятой и шестой планеты системы, астрономы обнаружили, что она слишком высока для по-настоящему ледяной поверхности. Оказалось, что эти тела покрыты материалом, по своим свойствам резко отличающимся от земного льда.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
30 Апреля, 2015
Животные-рекордсмены
26 Февраля, 2015
Спиритические сеансы прошлого
26 Июля, 2022
Звездный путь: откуда пошли знаки зодиака
2 Августа, 2016
Розуэлльский инцидент: правда и вымысел
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии