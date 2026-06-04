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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
4 июня, 07:28
Рейтинг: +624
Посты: 919

Получены самые качественные снимки редчайшего попугая

После почти векового исчезновения из поля зрения ученых редчайшего синелобого лори (Charmosynopsis toxopei) вновь обнаружили в дикой природе Индонезии. Более того, исследователям удалось сделать лучшие за всю историю фотографии этой загадочной птицы.

Сообщество
# орнитология
# попугаи
# птицы
# фотографии
Синелобый лори (Charmosynopsis toxopei) / © James Eaton / Birdtour Asia
Синелобый лори (Charmosynopsis toxopei) / © James Eaton / Birdtour Asia

До недавней экспедиции синелобого лори достоверно наблюдали лишь однажды за последние сто лет — в 2014 году. До того момента последнее подтвержденное наблюдение датировалось еще 1920-ми годами.

Синелобый лори (Charmosynopsis toxopei) / © James Eaton / Birdtour Asia
Синелобый лори (Charmosynopsis toxopei) / © James Eaton / Birdtour Asia

Редкую птицу удалось обнаружить во время 14-дневной экспедиции в высокогорные районы горы Капалатмада на индонезийском острове Буру. После шести дней подъема по практически непроходимым горным склонам участники наконец обнаружили долгожданную птицу. Для орнитологов находка стала настоящей сенсацией.

Синелобый лори (Charmosynopsis toxopei) / © James Eaton / Birdtour Asia
Синелобый лори (Charmosynopsis toxopei) / © James Eaton / Birdtour Asia

На этот раз исследователям удалось не только сфотографировать ярко-зеленых птиц с характерным голубым лбом, но и получить первое за более чем десять лет полноценное фотодокументирование вида.

На последнем этапе экспедиции исследователям удалось обнаружить еще двух особей. Особую ценность представляет то, что были сделаны первые в истории аудиозаписи голосов синелобого лори. Теперь ученые смогут использовать звуковые сигналы для дальнейшего поиска птиц и оценки численности популяции.

Фактически синелобый лори исчез из научных наблюдений почти на сто лет. Единственными подтвержденными свидетельствами его существования оставались фотографии, сделанные фотографом Крейгом Робсоном в 2014 году.

В 2024 году международная программа Search for Lost Birds включила птицу в список «утраченных видов» — животных, существование которых не подтверждалось десятилетиями.

Для орнитологов же обнаружение синелобого лори стало одним из самых ярких событий последних лет — напоминанием о том, что природа все еще способна преподносить удивительные сюрпризы даже в XXI веке.

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