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Спасатели Казахстана подтвердили закупку дополнительных Cybertruck: первые машины уже доказали свою эффективность

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана подтвердило, что закупит дополнительные электропикапы Tesla Cybertruck после того, как эта модель доказала свою эффективность в спасательных операциях в Алматы — крупнейшем городе страны.

Tesla Cybertruck в Казахстане / © Kazakhstan’s Ministry of Emergency Situations

Центральноазиатская республика стала очередным небольшим международным рынком, осваивающим Cybertruck, на фоне того, как Tesla продолжает сталкиваться с падением внутреннего спроса на этот электромобиль.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Ерболат Садырбаев подтвердил планы по расширению закупок на заседании правительства, сообщив, что первый Cybertruck, направленный в Алматы, уже доказал свою ценность в реальных спасательных операциях — в том числе в горной местности, окружающей город.

Представители ведомства выделили несколько эксплуатационных преимуществ: высокая мобильность на пересеченной местности, возможность использования встроенного электропитания для обеспечения работы средств связи и спасательного оборудования, а также длительное автономное энергоснабжение для затяжных спасательных работ.

Министерство не заменяет Cybertruck весь свой парк. Традиционные грузовики, пожарные машины и кареты скорой помощи останутся основой системы. Cybertruck рассматривается как дополнительное транспортное средство быстрого реагирования.

Помимо спасательных служб, элитная Служба государственной охраны Казахстана также задействовала Cybertruck’и в качестве мобильных командно-штабных машин во время неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося 15 мая в Туркестане. Один Cybertruck был передан Службе государственной охраны для командования и координации, а второй поступил в резерв быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям. По данным Службы государственной охраны, автомобиль был выбран благодаря возможностям электропитания и способности быстро разворачивать средства связи в неподготовленных районах — а не как реклама Tesla.

Казахстан представляет собой крошечный рынок для Cybertruck, но он символизирует более широкую стратегию Tesla по поиску любых покупателей для своего проблемного электропикапа. Продажи Cybertruck упали на 48% в 2025 году, составив около 20 000 единиц — это малая толика от 250 000 электромобилей в год, которые Tesla изначально планировала производить. В первом квартале 2026 года Tesla продала всего 3 519 Cybertruck, а данные регистраций показали, что SpaceX купила 1 279 единиц за последний год, искусственно завысив показатели. Tesla лихорадочно ищет новые рынки. Компания запустила продажи Cybertruck на Ближнем Востоке в январе 2026 года, поставив около 63 единиц в ОАЭ. Но пикап по-прежнему нельзя экспортировать в Европу, поскольку он не соответствует правилам ЕС. Небольшие государственные контракты в таких местах, как Казахстан, не изменят существенно картину продаж Cybertruck, но Tesla, очевидно, готова брать любой спрос, который может получить.