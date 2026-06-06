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Топ-8 древних технологий, которые превзошли возможности своего времени

Обычно древние цивилизации представляются как общества, располагавшие лишь примитивными инструментами и ограниченными знаниями. Но стоит заглянуть глубже и можно увидеть, что многие древние общества уже тогда находили удивительно эффективные решения сложнейших задач.

Антикитерский механизм / © Wikimedia Commons

1. Антикитерский механизм (Древняя Греция)

Обнаруженный среди обломков затонувшего корабля у греческого острова Антикитера, этот двухтысячелетний механизм считается первым известным аналоговым компьютером в истории человечества.

Устройство состояло из сложной системы бронзовых шестеренок и позволяло прогнозировать солнечные и лунные затмения, отслеживать движение планет, рассчитывать фазы Луны и даже определять даты проведения античных спортивных состязаний.

По уровню инженерной сложности Антикитерский механизм настолько опережал свое время, что сопоставимые по совершенству устройства появились лишь спустя более тысячи лет.

Римский пантеон / © Wikimedia Commons

2. Римский бетон

Многие сооружения Древнего Рима стоят уже почти две тысячи лет, и одной из причин их долговечности является уникальный состав бетона.

Современные исследования показывают, что материал содержит известковые включения, которые при контакте с водой запускают химические процессы, способствующие заполнению и герметизации трещин. Фактически такой бетон обладает способностью к самовосстановлению.

Сегодня ученые внимательно изучают древнеримские технологии в надежде создать более долговечные и экологичные строительные материалы для современного мира.

3. Водная инженерия набатеев (Петра)

Набатеи сумели превратить Петру в процветающий город посреди пустыни благодаря выдающейся системе управления водными ресурсами.

Они создали разветвленную сеть каналов, трубопроводов, резервуаров, плотин, тоннелей и цистерн, которая собирала сезонные осадки, защищала город от внезапных паводков и эффективно распределяла воду по сложному горному рельефу.

Недавние археологические открытия свидетельствуют, что набатеи могли владеть технологиями транспортировки воды под высоким давлением — решениями, которые ранее связывали преимущественно с более поздними достижениями римских инженеров.

4. Греческий огонь (Византийская империя)

Греческий огонь был одним из самых грозных видов оружия Средневековья.

Использовавшаяся Византийской империей зажигательная смесь, по свидетельствам современников, продолжала гореть даже на поверхности воды, что делало ее особенно разрушительной в морских сражениях.

Несмотря на многовековые попытки разгадать ее состав, точная формула так и остается неизвестной. Историки предполагают, что смесь содержала нефтепродукты, однако рецепт охранялся настолько тщательно, что в конечном итоге был безвозвратно утрачен.

5. Солнечные камни викингов

Задолго до появления современных навигационных систем мореплаватели-викинги, вероятно, использовали особые кристаллы, известные как солнечные камни.

Исследования показывают, что такие минералы, как исландский шпат, способны поляризовать солнечный свет и помогать определять положение Солнца даже при плотной облачности или тумане.

Если эта технология действительно применялась широко, она могла сыграть важную роль в успешной навигации викингов через огромные просторы Северной Атлантики за многие столетия до появления точных навигационных приборов.

6. Индийская сталь вутц

Сталь вутц производилась на территории Древней Индии уже в первом тысячелетии до нашей эры и считалась одним из самых ценных материалов своего времени.

Она славилась исключительным сочетанием прочности, гибкости и способности долго сохранять остроту режущей кромки.

Экспортируемая по всей Азии и Ближнему Востоку, эта сталь впоследствии стала основой для легендарных дамасских клинков, окруженных почти мифической славой среди воинов и торговцев.

7. Древнекитайский сейсмоскоп

Около 132 года нашей эры китайский ученый и изобретатель Чжан Хэн создал первый в мире прибор для обнаружения землетрясений.

Устройство представляло собой бронзовый сосуд со сложным внутренним механизмом. При возникновении удаленного землетрясения система приводила в действие один из шариков, который выпадал из пасти дракона, указывая направление на источник подземных толчков.

Этот прибор стал поразительно ранней попыткой научного наблюдения за сейсмической активностью — почти за 1900 лет до формирования современной сейсмологии.

8. Дамасская сталь

Мечи из дамасской стали приобрели легендарную репутацию благодаря характерным волнообразным узорам на поверхности металла и выдающимся боевым качествам.

Исторические источники описывают клинки, которые долго сохраняли остроту, оставаясь при этом необычайно прочными и упругими.

Современные исследования предполагают, что эти свойства были результатом сложных методов ковки и использования высокоуглеродистой стали, происходившей из индийской стали вутц.

Хотя ученым удалось раскрыть часть секретов ее производства, многие детали древнего мастерства до сих пор остаются предметом дискуссий и исследований.