Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

NASA определит ключевые технологии для высадки людей на Луну в миссии «Артемида III»

Миссия «Артемида II» еще не завершилась — ее возвращение на Землю ожидается в конце этой недели с приводнением в Тихом океане у побережья Сан-Диего — однако NASA уже приближается к принятию важных решений по следующему этапу программы.

Концепт лунного модуля Blue Moon / © Blue Origin

Шесть недель назад американское космическое агентство объявило о корректировке графика программы «Артемида», вставив дополнительную миссию перед запланированными высадками на Луну. Новая миссия, получившая обозначение «Артемида III» и рассчитанная на полет на околоземной орбите, а не к Луне, должна снизить риски и тем самым повысить вероятность успеха лунной экспедиции (которая теперь обозначена как «Артемида IV»).

Администратор NASA Джаред Айзекман сообщил, что агентство обсуждает, какую именно архитектуру миссии выбрать для «Артемиды III», прежде чем утвердить окончательный план.

«Один из вопросов — какой будет орбита для «Артемиды III», — сказал Айзекман на пресс-конференции. — Это будет низкая околоземная орбита или высокая? У каждой есть свои плюсы и минусы».

Низкая околоземная орбита располагается на высоте примерно от 160 до 2000 километров над поверхностью Земли. Высокой принято считать орбиты выше 36 000 километров.

В ходе миссии «Артемида III» корабль Orion (предположительно с четырьмя астронавтами на борту) будет выведен в космос ракетой Space Launch System с территории Флориды. Уже в космосе он должен состыковаться с одной или сразу двумя системами посадки (Human Landing System) на Луну. Речь идет о верхней ступени транспортной системы Starship, разрабатываемой SpaceX, а также о модифицированном посадочном модуле Blue Moon от компании Blue Origin.

Стыковка на низкой околоземной орбите потенциально позволит NASA запускать ракету SLS без использования промежуточной криогенной разгонной ступени (ICPS). Это важно, поскольку оставшийся экземпляр ICPS можно будет сохранить для миссии «Артемида IV» (в дальнейшем NASA планирует использовать верхнюю ступень Centaur V от United Launch Alliance). Однако для миссии «Артемида III» на высокой орбите ICPS потребуется, чтобы вывести туда Orion.

Стыковка на высокой орбите лучше воспроизводит тепловые и иные условия, близкие к лунным, что может оказаться более благоприятной средой для Orion. Кроме того, высокая орбита станет более серьезным испытанием для модернизированного теплозащитного экрана корабля.

Ближайший аналог подобного плана в программе «Аполлон» — миссия «Аполлон-9», во время которой отрабатывалась стыковка с лунным модулем. Она проходила на низкой околоземной орбите на высоте от 200 до 500 километров.

Другой важный вопрос — с каким именно посадочным модулем Orion будет проводить стыковку. NASA предпочло бы протестировать сразу оба варианта — Starship и Blue Moon, чтобы получить надежные данные об их характеристиках и убедиться в их управляемости.

Однако многое будет зависеть от готовности Starship и Blue Moon. Последняя версия транспортной системы SpaceX — Starship V3 — сейчас проходит заключительные испытания перед первым запуском, который может состояться примерно через месяц. В то же время первый вариант посадочного модуля Blue Moon Mk. 1 завершает испытания в вакуумной камере Космического центра имени Джонсона в Хьюстоне.

Айзекман подчеркнул, что для поддержки не только «Артемида III», но и будущих миссий на Луну крайне важно увеличить частоту запусков Starship и New Glenn. NASA внимательно следит за их прогрессом.