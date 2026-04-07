Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Известный инсайдер показал возможный макет будущего складного iPhone

Известный инсайдер Сонни Диксон опубликовал фотографии макетов будущих смартфонов Apple. На фото попал в том числе муляж складного смартфона.

Макеты предполагаемых смартфонов Apple / © Sonny Dickson, соцсеть X

На снимок Диксона попали муляжи складного смартфона iPhone Fold, а также предполагаемых 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Фотография позволяет оценить примерные габариты складного смартфона по сравнению с привычными моноблочными моделями.

В закрытом состоянии iPhone Fold, вероятно, окажется шире и короче других флагманских смартфонов. Согласно прошлым утечкам, его оснастят внешним экраном примерно 5,3–5,5 дюйма и внутренним — около 7,8 дюйма с широким форматом.

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, судя по макетам, не так сильно отличаются от прошлых моделей. Вероятно, компания решила заметно уменьшить вырез Dynamic Island.

Ожидается, что Apple выпустит три смартфона к сентябрю 2026 года, но, возможно, в продаже они появятся лишь в декабре. Пока нет доказательств, что опубликованные Диксоном макеты основаны на реальных чертежах. Однако этот инсайдер в прошлом уже публиковал фотографии смартфонов компании до их премьеры.