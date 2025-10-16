Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

General Atomics успешно испытала снаряд следующего поколения

Контролируемый артиллерийский снаряд, способный поражать цели на расстоянии до 120 километров в условиях подавления сигналов GPS, успешно прошел испытания на полигоне Армии США в Юме, Аризона.

Маневрирующий снаряд большой дальности (LRMP) / © General Atomics

Компания General Atomics Electromagnetic Systems объявила, что ее маневрирующий снаряд большой дальности (Long Range Maneuvering Projectile, LRMP) выпустили с помощью гаубицы M777 в ходе августовского теста. LRMP, боеприпас следующего поколения, создан для увеличения дальности и точности 155-мм артиллерийских систем, говорится в заявлении компании.

Новый крылатый, управляемый снаряд обладает высокой маневренностью в полете и способен проводить управляемые заходы для поражения как неподвижных, так и движущихся целей.

По данным General Atomics Electromagnetic Systems, LRMP можно интегрировать с любыми существующими артиллерийскими платформами, используемыми в вооруженных силах США. В декабре 2024 года ВМС США заключили с компанией контракт на развитие LRMP для морского применения.