Олег Гончар
Олег Гончар
16 октября, 09:54
Рейтинг: +705
Посты: 2159

General Atomics успешно испытала снаряд следующего поколения

Контролируемый артиллерийский снаряд, способный поражать цели на расстоянии до 120 километров в условиях подавления сигналов GPS, успешно прошел испытания на полигоне Армии США в Юме, Аризона.

# General Atomics
# артиллерия
# оружие
# США
Маневрирующий снаряд большой дальности (LRMP) / © General Atomics
Маневрирующий снаряд большой дальности (LRMP) / © General Atomics

Компания General Atomics Electromagnetic Systems объявила, что ее маневрирующий снаряд большой дальности (Long Range Maneuvering Projectile, LRMP) выпустили с помощью гаубицы M777 в ходе августовского теста. LRMP, боеприпас следующего поколения, создан для увеличения дальности и точности 155-мм артиллерийских систем, говорится в заявлении компании.

Новый крылатый, управляемый снаряд обладает высокой маневренностью в полете и способен проводить управляемые заходы для поражения как неподвижных, так и движущихся целей.

По данным General Atomics Electromagnetic Systems, LRMP можно интегрировать с любыми существующими артиллерийскими платформами, используемыми в вооруженных силах США. В декабре 2024 года ВМС США заключили с компанией контракт на развитие LRMP для морского применения.

