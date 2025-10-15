Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Ученые обнаружили, что многие спутники передают секретные данные без шифрования
Недавно исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Университета Мэриленда (США) сообщили, что спутники способствуют массовой утечке личных, корпоративных и государственных данных.
Как сообщило издание Wired, исследование ученых выявило серьезные проблемы в передачи данных со спутников, которые позволяют «любому, кто потратит несколько сотен долларов на обычное оборудование» перехватывать огромные объемы нешифрованных данных, передаваемых на Землю.
Используя фиксированную спутниковую антенну на крыше здания Калифорнийского университета в Сан-Диего, исследователи смогли принимать звонки, сообщения и интернет-трафик сети T-Mobile, данные с устройств, использующих Wi-Fi на борту самолетов, текстовые сообщения промышленных систем управления и логистическую информацию крупных ритейлеров, таких как Walmart.
Наиболее тревожным открытием стала коллекция нешифрованного трафика правительственных органов США и Мексики, включая информацию с военных кораблей США, данные операций наблюдения, а также сообщения мексиканских военных и полиции.
Исследователи оценили, что смогли получить доступ лишь к 15% работающих спутников, а значит, вероятно, еще больше данных передается на Землю без шифрования прямо сейчас.
Специалисты сразу предупредили вовлеченные организации об уязвимостях перед публикацией исследования и отметили, что T-Mobile и Walmart с тех пор зашифровали свои спутниковые данные.
