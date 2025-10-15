  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
15 октября, 07:37
Рейтинг: +702
Посты: 1721

Ученые обнаружили, что многие спутники передают секретные данные без шифрования

Недавно исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Университета Мэриленда (США) сообщили, что спутники способствуют массовой утечке личных, корпоративных и государственных данных. 

Сообщество
# космос
# спутники
# технологии
Художественное изображение спутника на орбите / © Getty Images
Художественное изображение спутника на орбите / © Getty Images

Как сообщило издание Wired, исследование ученых выявило серьезные проблемы в передачи данных со спутников, которые позволяют «любому, кто потратит несколько сотен долларов на обычное оборудование» перехватывать огромные объемы нешифрованных данных, передаваемых на Землю.

Используя фиксированную спутниковую антенну на крыше здания Калифорнийского университета в Сан-Диего, исследователи смогли принимать звонки, сообщения и интернет-трафик сети T-Mobile, данные с устройств, использующих Wi-Fi на борту самолетов, текстовые сообщения промышленных систем управления и логистическую информацию крупных ритейлеров, таких как Walmart.

Наиболее тревожным открытием стала коллекция нешифрованного трафика правительственных органов США и Мексики, включая информацию с военных кораблей США, данные операций наблюдения, а также сообщения мексиканских военных и полиции.

Исследователи оценили, что смогли получить доступ лишь к 15% работающих спутников, а значит, вероятно, еще больше данных передается на Землю без шифрования прямо сейчас.

Специалисты сразу предупредили вовлеченные организации об уязвимостях перед публикацией исследования и отметили, что T-Mobile и Walmart с тех пор зашифровали свои спутниковые данные.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Окт
1300
Национальная генетическая инициатива
Живое слово
Тверь
Лекция
15 Окт
750
Базальные ядра: нейробиология привычек
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
16 Окт
750
Мифы о радиации и реальность
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Окт
600
Болезни растений: прошлое, настоящее, будущее
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Окт
750
Биомолекулы: белки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Окт
700
Есть ли разум у насекомых?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
1500
Мозг читающий
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
Бесплатно
Сколиоз: почему он возникает и как сохранить здоровье
Парк Горького
Москва
Беседа
18 Окт
Бесплатно
Как воспитать ученого: формулы успеха известных научных династий
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
13 октября, 23:02
Мария Азарова

Live: 11-й тестовый запуск транспортной системы Starship

Стартовое окно для 11-го тестового запуска самой большой и мощной ракеты в истории откроется 14 октября, в 02:15 по московскому времени. Прямая трансляция начнется примерно за 30 минут.

Live
Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# трансляции
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
10 октября, 11:23
МГППУ

Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей

Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.

МГППУ
# добро
# манипуляторы
# манипуляции
# Психология
# темная триада
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Планетологи объяснили, почему экваториальные ветры на Юпитере и Нептуне дуют в разные стороны

    14 октября, 18:43

  2. Белорусские инженеры научили струнный транспорт двигаться без вибраций

    14 октября, 16:59

  3. От свалки к научному прорыву: отработавшие шины превратили в зеленый водород и наноматериалы

    14 октября, 15:54

  4. Планеты белого карлика пережили свою звезду, но все равно разрушились

    14 октября, 15:18
Выбор редакции

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

9 октября, 18:00

Последние комментарии

Виталий Вершинин
57 секунд назад
Александр, однако, наибольший " вклад" внёс первый президент, понимаешь. Гарант пришёл на развалины и пытается что то делать.

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Павел Щетинин
21 минута назад
Владимир, а ещё лекарства когда что то серьёзное покупаются по мировым ценам да и машины в 2 раза дороже мировых ))

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Valery Беларусь
1 час назад
Pavel, просто эти опросник видно Турцию не посчитали за Европу

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Николай Цыгикало
2 часа назад
Валерий, я так и не понял, зачем вы к новости о твёрдотопливной китайской ракете среднего класса привлекли российскую "Ангару-5", какая между ними

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Shamurad Alikulov
2 часа назад
Не знаю как там обстановка за счёт рождаемости африканских странах , но исламских странах (напр. арабы, иранцы, пакистанцы... в том числе и страны

Карта: страны, где население растет быстрее всего

Валерий
3 часа назад
Николай, соглашусь с тем что вы сами передергиваете. Во-первых мой ответ был на другой комментарий . Во-вторых вы сами коверкаете смысл в ответе

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Shamurad Alikulov
3 часа назад
Уровень содержания кислорода на Земной атмосфере составляет примерно 22 % от общего воздуха преобладает азот 55%, ,водород, углерод и т д Человек

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Stellar Walker
4 часа назад
Это моё свидетельство о том, как я наконец присоединился к Новому Мировому Порядку, к Иллюминатам, после более чем двух лет попыток, когда

Масоны: строители свободы или разрушители мира

Stellar Walker
4 часа назад
Это моё свидетельство о том, как я наконец присоединился к Новому Мировому Порядку, к Иллюминатам, после более чем двух лет попыток, когда

В США признали уязвимость Abrams M1 перед российским оружием

Vasiliy Jukovskiy
5 часов назад
Vlad, селюк буквально видит настоящее и будущее своей убогой руины как оно есть, но не может принять правду, смешно визжа, проецируя на объект своей

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Galileo Galiley
5 часов назад
Ни кто не вспоминает что Россия 20 лет развивается, даже 15. За 90е лишилась всего. Как вообще сохранили многое, просто чудо. Страну перевернули с ног

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Николай Цыгикало
6 часов назад
Иван, шанс есть всегда) и он достаточно серьёзный. С другой стороны, неважно, кто именно первый создаст базу на Луне, а кто на год или два позже. Места

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Иван Колупаев
6 часов назад
Alexander, конечно вы правы все было сложнее, если бы было просто все бы так делали. Тем не менее начало китайскому чуду положили амеры.

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Иван Колупаев
6 часов назад
Николай, ну и бог с ними. Надеюсь у вас получится поделиться китайским опытом или хотя бы приоткрыть завесу насколько они близки к осуществлению

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Alexander Nazarov
7 часов назад
Леон, у вас в Израиле? Чубайс ещё там? Или уже в другую страну рулить переехал?

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Alexander Nazarov
7 часов назад
Иван, это не совсем так. Всё намного сложней. Если совсем грубо и упрощённо: 1.Транснациональные корпорации, использовали Китай в качестве дешёвой

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Николай Цыгикало
7 часов назад
Валерий, так вы элементарно дочитайте следующие пару слов в этой характеристике - "Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель". Нельзя

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Валерий
7 часов назад
Николай, самая мощная написано! Самая мощная российская это Ангара -5. Далее, произвела 2 полет. Ангара уже все прошла испытания и даже улучшения и

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Николай Цыгикало
7 часов назад
Иван, видел эту вашу дискуссию и пару фото, что вы привели.) Люди порой выдают юморески, тут только улыбнуться. Честно сказать, сейчас плотно

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Alexander Nazarov
7 часов назад
Что-то мне подсказывает, что этот проект ждёт судьба московского монорельса. Хотя, нет. На основе, канувшего в лету монорельса, уже утвердили совсем

Белорусские инженеры научили струнный транспорт двигаться без вибраций

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно