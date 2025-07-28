Глава «Роскосмоса» раскрыл сроки создания российского аналога Falcon 9

Ракета-носитель Falcon 9 / © SpaceX

По словам Баканова, на отработку технологии уйдет полтора–два года. При этом глава «Роскосмоса» отметил, что госзадание на создание многоразовой ракеты с возвращающейся первой ступенью было подписано только в июне текущего года. Однако разговоры о разработке отечественной многоразовой ракеты ведутся уже много лет.

Баканов отметил, что появление у России многоразовой ракеты будет иметь значительный экономический эффект — произойдет резкое снижение стоимости запусков и экономия средств, если первую ступень можно будет использовать от пяти до семи раз. Напомним, что ранее бывший руководитель госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов обещал: первую ступень отечественной многоразовой ракеты «Амур-СПГ» можно будет использовать чаще, чем Falcon 9 — до 50–100 запусков.