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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
24 июля, 14:03
Рейтинг: +414
Посты: 691

Объявлены победители фотоконкурса Flow Photo Contest — 2025

Жюри ежегодного конкурса Flow Photo Contest — 2025, организованного компанией Kodak, опубликовало снимки победителей своего состязания. На конкурс поступило более 16 000 работ из 109 стран. Участники могли представить фотографии в пяти категориях: «Вода», «Человек», «Путешествия», «Фильм» и «Животные».

Сообщество
# животные
# природа
# фотографии
Победитель в категории «Животные»: Полосатик Брайда лакомится сардинами / © Michele du Plooy 
Победитель в категории «Животные»: Полосатик Брайда лакомится сардинами / © Michele du Plooy 
Финалист в категории «Животные»: ящероголов (Synodontidae) нашел свою жертву / © Gabriel Jensen
Финалист в категории «Животные»: ящероголов (Synodontidae) нашел свою жертву / © Gabriel Jensen
Финалист в категории «Животные»: одинокая лягушка на перевале Типута во Французской Полинезии / © Bianca Lewallen
Финалист в категории «Животные»: одинокая лягушка на перевале Типута во Французской Полинезии / © Bianca Lewallen
Победитель в категории «Вода»: женщина спускается в огромный резервуар за водой в Эфиопии / © Érico Hiller
Победитель в категории «Вода»: женщина спускается в огромный резервуар за водой в Эфиопии / © Érico Hiller
Финалист в категории «Вода»: серфер Каноа Игараси рассекает подводную тишину / © Jorgito Rivera
Финалист в категории «Вода»: серфер Каноа Игараси рассекает подводную тишину / © Jorgito Rivera
Победитель в категории «Человек»: Рамнатх Шарма кормит перелетных птиц в Дели, Индия. Каждый год с октября по март тысячи чаек прилетают из Сибири в Дели / © Saurabh Narang
Победитель в категории «Человек»: Рамнатх Шарма кормит перелетных птиц в Дели, Индия. Каждый год с октября по март тысячи чаек прилетают из Сибири в Дели / © Saurabh Narang
Финалист в категории «Человек»: женщина и ее дочь во время сбора урожая кукурузы в высокогорье Китая / © Zay Yar Lin
Финалист в категории «Человек»: женщина и ее дочь во время сбора урожая кукурузы в высокогорье Китая / © Zay Yar Lin
Победитель в категории «Путешествия»: полярное сияние в провинции Британская Колумбия (Канада) / © Evan Wang
Победитель в категории «Путешествия»: полярное сияние в провинции Британская Колумбия (Канада) / © Evan Wang
Финалист в категории «Путешествия»: извержение вулкана Фуэго в Гватемале / © Luba Hristova
Финалист в категории «Путешествия»: извержение вулкана Фуэго в Гватемале / © Luba Hristova
Финалист в категории «Путешествия»: вид с высоты на второй по величине город Колумбии — Медельин / © Aidan Doyle
Финалист в категории «Путешествия»: вид с высоты на второй по величине город Колумбии — Медельин / © Aidan Doyle
Победитель в категории «Фильм»: жительница поселка Пасифик-Палисейдс наблюдает за самым разрушительным лесным пожаром в истории Лос-Анджелеса / © Jacob Paley
Победитель в категории «Фильм»: жительница поселка Пасифик-Палисейдс наблюдает за самым разрушительным лесным пожаром в истории Лос-Анджелеса / © Jacob Paley
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# беладонна
# борщевик
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Статья безупречна – и этим сразу настораживает. Неужели учёные тоже ИИ?! Шучу. Но теперь каждое “спасибо” коллеге буду читать вслух, ища признаки

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