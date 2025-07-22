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Армию США высмеяли за первое испытание сброса гранаты с квадрокоптера

Видеоролик армии США, призванный продемонстрировать технологические тенденции по применению небольших боевых беспилотников, показал, насколько она продолжает отставать от мировых тенденций.

Бойцы армии США использовали квадрокоптер для сброса гранаты / © U.S. Army

«Вы когда-нибудь видели, как дрон сбрасывает гранату?» — гласил удаленный пост, опубликованный в официальном аккаунте армии США в социальной сети X.

На видео солдаты 173-й воздушно-десантной бригады и 7-го армейского учебного командования выполнили сброс ручных гранат с квадрокоптера на учебном полигоне Графенвер в Германии.

«Это был первый в истории сброс гранат с небольшого беспилотного летательного аппарата», — заявил в видеоролике майор Филип Дрейпер.

Как только видео стало распространяться в Сети, оно тут же вызвало саркастические комментарии о том, что сверхдержава США только сейчас «открыла» базовые приемы использования беспилотников, которые уже активно применяются различными армиями и даже партизанскими отрядами.

Американское издание The War Zone тоже не осталось в стороне от развернувшейся полемики и сообщило, что подобные технологии использовали террористы в Ираке и Сирии начиная с 2016 года. Однако широкое применение сброса различных гранат с квадрокоптеров началось после проведения специальной военной операции на Украине.