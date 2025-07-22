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Первый в мире робот с автономной заменой батареи представлен в Китае

Существует множество различных человекоподобных роботов, но одна из самых примечательных машин, выпущенных в этом году, может самостоятельно менять аккумуляторную батарею, что позволяет ей работать автономно 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Робот Walker S2 самостоятельно меняет аккумуляторную батарею / © UBTech

Робот Walker S2, созданный китайской компанией UBTECH, имеет рост 162 сантиметра и вес 43 килограмма. Он работает от 48-вольтовой литиевой батареи в двухаккумуляторной системе и способен функционировать от двух до четырех часов (в зависимости от типа деятельности), прежде чем разрядится. Полная зарядка аккумулятора занимает 90 минут.

© UBTech

Его самая интересная особенность, которую представители UBTECH назвали первой в мире, заключается в том, что извлечение и подзарядку аккумуляторной батареи машина выполняет полностью самостоятельно.