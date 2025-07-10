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Roman Markin
Roman Markin
10 июля, 11:34
Рейтинг: +327
Посты: 209

Уже сегодня: что такое Оленье полнолуние и почему оно так называется

10 июля 2025 года жители России и других стран Северного полушария смогут наблюдать яркое июльское полнолуние, которое традиционно называют Оленьей Луной. Разбираемся, что особенного в этом явлении и почему оно так называется.

Сообщество
# астрономия
# Луна
# полнолуние
Июльское полнолуние, называемое Оленьей Луной, над северным лесом / © Volodymyr Burdiak, Shutterstock, Fotodom
Июльское полнолуние, называемое Оленьей Луной, над северным лесом / © Volodymyr Burdiak, Shutterstock, Fotodom

В ночь с 10 на 11 июля на небе можно будет наблюдать полную Луну — это фаза, при которой спутник Земли оказывается напротив Солнца и полностью освещается его светом. В этот раз точный момент наступления полнолуния придётся на 10 июля в 23:37 по московскому времени. Луна будет особенно большой и яркой.

Название «Оленья Луна» появилось благодаря североамериканским индейцам. Именно в это время года самцы оленей начинают отращивать новые рога после того, как сбросили старые. Этот природный цикл лёг в основу названия июльского полнолуния, которое со временем стало использоваться и за пределами Америки.

Кроме Оленьей, июльская полная Луна в разных культурах имела и другие названия — например, Грозовая, Малиновая или Луна Сена. Все они отражали сезонные явления, характерные для середины лета.

Лучше всего наблюдать полнолуние вечером после заката и утром перед рассветом — именно тогда Луна поднимается или опускается над горизонтом, создавая особенно красивое зрелище. В июле в северных широтах ночи короткие, и диск Луны виден низко над горизонтом — это создаёт выразительный визуальный эффект.

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