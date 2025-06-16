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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +392
Посты: 664

Объявлены победители фотоконкурса Africa Geographic Photographer of the Year 2025

Жюри международной премии Africa Geographic Photographer of the Year 2025 подвело итоги ежегодного соревнования и объявило победителей конкурса, который прославляет дикую красоту Африки.

Сообщество
# животные
# природа
# фотографии
Победитель в номинации «Фотограф года 2025»,  пробуждение промокшего от ночного дождя леопарда, Национальный парк Крюгера, Южная Африка  / © Christina Schwenck
Победитель в номинации «Фотограф года 2025»,  пробуждение промокшего от ночного дождя леопарда, Национальный парк Крюгера, Южная Африка  / © Christina Schwenck
Снимок, занявший второе место, промах молодого средиземноморского сокола, который пытаясь поймать красноголового зяблика, Трансграничный парк Кгалагади, Южная Африка / © Ernest Porter
Снимок, занявший второе место, промах молодого средиземноморского сокола, который пытаясь поймать красноголового зяблика, Трансграничный парк Кгалагади, Южная Африка / © Ernest Porter
Высокая оценка конкурса, горилла наблюдает за порхающей бабочкой, национальный парк «Непроходимый Бвинди», Уганда / © Mary Schrader
Высокая оценка конкурса, горилла наблюдает за порхающей бабочкой, национальный парк «Непроходимый Бвинди», Уганда / © Mary Schrader
Высокая оценка конкурса, сражение бородавочников, Шомполе Хайд, Кения / © Alex Appleby
Высокая оценка конкурса, сражение бородавочников, Шомполе Хайд, Кения / © Alex Appleby
Высокая оценка конкурса, глаз льва, заповедник Саби, Южная Африка / © Benjamin Loon
Высокая оценка конкурса, глаз льва, заповедник Саби, Южная Африка / © Benjamin Loon
Высокая оценка конкурса, борьба льва с буйволом в болоте, национальный заповедник Масаи Мара, Кения / ©  Eric Coiffier
Высокая оценка конкурса, борьба льва с буйволом в болоте, национальный заповедник Масаи Мара, Кения / ©  Eric Coiffier
Высокая оценка конкурса, львица рычит на льва, центральный охотничий заповедник Калахари, Ботсвана / © Hannes Lochner
Высокая оценка конкурса, львица рычит на льва, центральный охотничий заповедник Калахари, Ботсвана / © Hannes Lochner
Высокая оценка конкурса, слон пытается достать еду, национальный парк Мана Пулз, Зимбабве / © Jordan Fry
Высокая оценка конкурса, слон пытается достать еду, национальный парк Мана Пулз, Зимбабве / © Jordan Fry
Высокая оценка конкурса, пустынный хамелеон и ржавая банка, национальный парк Дороб, Намибия / © Marcio Lisa
Высокая оценка конкурса, пустынный хамелеон и ржавая банка, национальный парк Дороб, Намибия / © Marcio Lisa
Высокая оценка конкурса, молодые гепарды учатся охотиться, национальный заповедник Самбуру, Кения / © Marina Cano
Высокая оценка конкурса, молодые гепарды учатся охотиться, национальный заповедник Самбуру, Кения / © Marina Cano
Высокая оценка конкурса, слон на фоне Килиманджаро, национальный парк Амбосели, Кения / © Nili Gudhka
Высокая оценка конкурса, слон на фоне Килиманджаро, национальный парк Амбосели, Кения / © Nili Gudhka
Высокая оценка конкурса, львица прячется в пустой поилке – идеальное место для засады, национальный парк Восточный Цаво, Кения / © Roan Carr-Hartley
Высокая оценка конкурса, львица прячется в пустой поилке – идеальное место для засады, национальный парк Восточный Цаво, Кения / © Roan Carr-Hartley
Высокая оценка конкурса, белая колпица принимает освежающую ванну, заповедник Мадикве, Южная Африка / © Tania Cholwich
Высокая оценка конкурса, белая колпица принимает освежающую ванну, заповедник Мадикве, Южная Африка / © Tania Cholwich
Высокая оценка конкурса, гепард восстанавливается после лечения, заповедник Мзики в Южной Африке / © Wiki West
Высокая оценка конкурса, гепард восстанавливается после лечения, заповедник Мзики в Южной Африке / © Wiki West
Высокая оценка конкурса, слон в густых лесах Габона, национальный парк Лоанго, Габон / © Turgay Uzer
Высокая оценка конкурса, слон в густых лесах Габона, национальный парк Лоанго, Габон / © Turgay Uzer
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Палеонтология
# арктика
# девонский период
# зубы
# Канада
# костные рыбы
# рыбы
# хищники
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