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Отец Илона Маска объяснил, почему начал верить сыну

Художественное изображение человекоподобного робота Optimus на Марсе / © SpaceX

Примерно через полтора десятка лет в большинстве домов будут роботы, которые возьмут на себя бытовые заботы и станут привычной частью нашей повседневной жизни, уверен отец Илона Маска Эррол. Он объяснил, что этот прогноз во многом основан на воззрениях его знаменитого сына.

«И вы знаете, я научился верить Илону, ведь то, что он говорит, все сбывается», — подчеркнул инженер на Форуме будущего в Москве.

Напомним, сегодня автомобилестроительная компания Илона Маска Tesla занимается созданием человекоподобных роботов Optimus, которые учатся выполнять широкий спектр задач — от уборки до приготовления пищи. Ожидается, что Optimus в будущем сможет помогать людям по хозяйству, заменит их в опасных видах работ, а также поучаствует в формировании колонии на Марсе.