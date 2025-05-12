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Новейшую многоразовую ракету-носитель Neutron задействуют в испытаниях для военных США

Компания Rocket Lab сообщила, что ее новую многоразовую ракету Neutron выбрали для экспериментальной миссии ВВС США по проверке возможностей быстрой доставки грузов по всему миру.

Рендер перспективной ракеты Neutron / © Rocket Lab

Ожидается, что Neutron будет нести полезную нагрузку, которая отправится на околоземную орбиту, а затем вернется в атмосферу Земли, демонстрируя способность безопасно транспортировать и доставлять грузы.

Ракета-носитель Neutron способна выводить до 13 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Ее первый полет должен состоятся до конца 2025 года. Разработка и строительство стартовой площадки идут по плану.

Миссия Neutron с возвращением на Землю в рамках эксперимента ВВС США запланирована на 2026 год.