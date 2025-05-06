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Юлия Николаева
Юлия Николаева
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Посты: 4

«Хаббл» сделал идеальный портрет спиральной галактики

Европейское космическое агентство опубликовало новое изображение, полученное орбитальной обсерваторией «Хаббл». На снимке запечатлена спиральная галактика NGC 3596, которая расположена примерно в 90 миллионах световых лет от Земли, в созвездии Лев.  

Сообщество
# галактики
# космос
# Хаббл
Спиральная галактика NGC 3596 / © ESA / Hubble & NASA, D. Thilker
Спиральная галактика NGC 3596 / © ESA / Hubble & NASA, D. Thilker

При наблюдении с околоземной орбиты NGC 3596 выглядит почти идеально анфас, демонстрируя аккуратно закрученные спиральные рукава. В этих структурах несложно рассмотреть места концентрации звезд, газа и пыли, а также активные процессы звездообразования (ярко-розовые области).

Взглянув на спиральные рукава, невольно задаешься вопросом: какие процессы приводят к их образованию?

По мнению астрономов, спиральные рукава представляют собой последовательности областей с высокой и низкой плотностью, в которых звезды, газ и пыль то замедляются и скапливаются, когда попадают в спиральный рукав, а затем выходят из него и продолжают путешествие по галактике.

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# Ростов-на-Дону
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# электромобили
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