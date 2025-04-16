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Axiom Space отправит на орбиту первые центры обработки данных

Американская компания Axiom Space сообщила, что до конца 2025 года отправит на околоземную орбиту два аппарата ODC 1 и ODC 2. Они станут первыми дата-центрами и будут обрабатывать данные спутников оптического наблюдения Земли канадской компании Kepler Communications. Это первый шаг к переносу вычислений в космос.

Созвездие спутников Kepler Communications / © Kepler Communications / Axiom Space

Сегодня спутникам необходимо передавать сделанные изображения на Землю для обработки, что приводит к задержкам и значительным затратам энергии. По мнению специалистов, анализ данных непосредственно на орбите поможет сэкономить время и сделает использование доступной полосы пропускания более эффективной, поскольку будут отправлять только изображения, содержащие запрошенную информацию.

Кроме того, обход необходимости передавать данные на наземные станции, разбросанные по всему миру, снизит проблемы с безопасностью, например исключит перехват такой информации злоумышленниками.

ODC будут подключены посредством высокоскоростных лазерных каналов связи со скоростью передачи данных 2,5 гигабита в секунду к другим спутникам созвездия Kepler Communications, а также к центрам обработки на Земле.



