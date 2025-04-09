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В Китае анонсировали открытие первого в мире центра обучения гуманоидных роботов

Национальный центр инноваций в области гуманоидной робототехники, площадью более 5000 квадратных метров, будет полностью введен в эксплуатацию в июле 2025 года в Шанхае.

Гуманоидные роботы проходят обучение в Национальном центре инноваций в Шанхае / © Global times

По данным издания Interesting Engineering, более 100 типов роботов от более чем десятка компаний уже проходят обучение с целью создания надежной базы данных для промышленного, сервисного, медицинского и сельскохозяйственного применения.

На первом этапе центр будет обучать роботов примерно 45 фундаментальным навыкам, таким, как перемещение и размещение предметов, складывание одежды, имитируя повседневные и профессиональные задачи.

Одной из долгосрочных целей центра станет создание платформы обмена данными, чтобы разработчики роботов могли обмениваться информацией, относящийся к конкретным заданиям, обеспечивая сотрудничество между несколькими роботами от разных производителей.



