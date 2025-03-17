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Поисковые системы на основе ИИ ошиблись в подавляющем большинстве случаев

Сотрудники Центра цифровой журналистики имени Тоу при Колумбийском университете (США) проверили восемь моделей искусственного интеллекта, включая ChatGPT компании OpenAI и Gemini от Google. Как выяснилось, при поисковых запросах они в целом давали неверный ответ более чем на 60% запросов.

Поисковая система на основе ИИ Perplexity / © Perplexity AI

Самую точную информацию по результатам тестов продемонстрировала модель Perplexity от Perplexity AI: она ответила на 37% вопросов неправильно. В то время как чат-бот Илона Маска Grok 3 ошибся в 94% случаев.

В отличие от традиционных поисковых систем, которые играют роль посредника, направляя пользователей на новостные сайты и другой качественный контент, инструменты генеративного поиска анализируют и перерабатывают информацию самостоятельно, отсекая поток трафика к первоисточникам. Это вызывает многочисленные ошибки в информации, предоставляемой пользователю.