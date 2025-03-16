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Создан самый маленький в мире микроконтроллер

Американский производитель полупроводниковых приборов, микросхем и электроники —компания Texas Instruments — представил микроконтроллер MSPM0C1104 размером 1,38 квадратных миллиметра. Он считается самым маленьким микрочипом в мире, однако обладает впечатляющей энергоэффективностью.

Микроконтроллер MSPM0C1104 / © Texas Instruments

По данным Texas Instruments, микроконтроллер MSPM0C1104 потребляет в 10 раз меньше энергии, чем среднестатистический фитнес-браслет, и способен работать в диапазоне температур от – 40 до 125 °C.

Изобретение позволит создать компактные и энергоэффективные устройства для использования в носимой электронике и медицинских приборах.