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Спутник запечатлел Меркурий и гигантское облако солнечной плазмы

Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) показали новые изображения Солнца, сделанные метеорологическим спутником GOES-19. На них запечатлены мощный корональный выброс массы и планета Меркурий, которая выглядит как маленькая яркая точка света в нижней правой части изображения.

Корональный выброс массы на Солнце и планета Меркурий, замеченные компактным коронографом (CCOR-1) спутника GOES-19 / © NOAA

Спутник GOES-19, который присоединился к флоту метеорологических аппаратов NOAA в июне 2024 года, делает снимки внешнего слоя атмосферы нашей звезды с помощью новейшего коронографа CCOR-1.

Коронограф виден на фотографии как темный круг, который блокирует самый яркий свет Солнца.

Корональный выброс массы на Солнце и планета Меркурий, замеченные компактным коронографом (CCOR-1) спутника GOES-19 / © NOAA

CCOR-1 отслеживает солнечную корону с целью прогнозирования корональных выбросов массы, представляющих собой гигантские облака солнечной плазмы, пронизанные магнитными полевыми линиями, которые распространяются от Солнца во время сильных, долговременных солнечных вспышек.

Иногда корональные выбросы массы направлены в сторону Земли и могут достичь ее. Такие события приводят к появлению ярких полярных сияний и геомагнитных бурь, которые способны вызвать сбой в работе спутников, навигационных систем и электросетей на планете.