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Китай испытал гиперзвуковую ракету, способную поражать новейшие американские самолеты
Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) успешно завершили испытания новой секретной гиперзвуковой ракеты класса «воздух — воздух».
По данным издания South China Morning Post, эта гиперзвуковая ракета прошла экстремальные испытания на термостойкость. Оружие подобного класса способно представлять угрозу для всех американских военных самолетов, включая новейший бомбардировщик-невидимку B-21.
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По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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