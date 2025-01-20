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Олег Гончар
Олег Гончар
11 минут назад
Рейтинг: +622
Посты: 1801

Китай испытал гиперзвуковую ракету, способную поражать новейшие американские самолеты

Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) успешно завершили испытания новой секретной гиперзвуковой ракеты класса «воздух — воздух».

Сообщество
# Китай
# оружие
# ракеты
Запуск ракеты класса «воздух — воздух» / © SCMP
Запуск ракеты класса «воздух — воздух» / © SCMP

По данным издания South China Morning Post, эта гиперзвуковая ракета прошла экстремальные испытания на термостойкость. Оружие подобного класса способно представлять угрозу для всех американских военных самолетов, включая новейший бомбардировщик-невидимку B-21.

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