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Возвращение астронавтов, застрявших на МКС, снова отложили

Астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс, которые с начала лета остаются на борту Международной космической станции из-за проблем с космическим кораблем Starliner компании Boeing, пробудут там еще на месяц дольше, чем планировалось.

Астронавты NASA Суни Уильямс (слева) и Бутч Уилмор (справа) / © NASA

NASA приняло решение перенести запуск миссии Crew-10, которая доставит на орбитальную станцию ​​четырех астронавтов, с февраля на март 2025 года. Уилмору, Уильямс и двум другим членам экипажа МКС придется ждать прибытия новой экспедиционной команды, прежде чем они смогут вернуться домой на корабле Dragon. Сейчас он пристыкован к станции.

Все это «дает командам NASA и SpaceX время завершить подготовку нового космического корабля Dragon к миссии», говорится в заявлении NASA.