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Американский стартап, который не выполнил ни одного успешного запуска ракет, решил переквалифицироваться на противоракетную оборону
Компания ABL Space Systems сообщила, что покидает рынок коммерческих запусков, чтобы сосредоточиться на программах противоракетной обороны для Пентагона.
Этот шаг последовал за чередой неудач: во время первого полета ракеты RS1 в январе 2023-го у первой ступени RS1 отключились все двигатели, в результате она упала обратно на стартовую площадку и взорвалась, а статическое огневое испытание в июле 2024 года привело к разрушению ракеты.
Хотя компания привлекла более 500 миллионов долларов венчурного финансирования и заключила контракты с крупными клиентами, такими как Project Kuiper компании Amazon и Lockheed Martin, ей не удалось обеспечить надежные услуги по запуску.
Теперь ABL Space Systems планирует перепрофилировать свою ракету RS1, изначально разработанную для вывода на орбиту небольших спутников, для военных целей.
Ученые из Аргентины в серии экспериментов проследили за поведением домашних собак во время разногласий между членами семьи и выявили у четвероногих питомцев ряд характерных реакций на конфликт.
Американские ученые проанализировали данные о поедании фекалий животными, чтобы выяснить, какие причины стоят за этим поведением и какие закономерности можно проследить. В результате они разделили всю выборку более чем из 150 видов на семь категорий по тому, что заставляет зверей питаться таким сомнительным продуктом.
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Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Принято считать, что естественный спутник Земли возник в результате ее столкновения с другой планетой, но к этой версии есть вопросы. Теперь ученые предложили рассмотреть сценарий возможного захвата Луны притяжением Земли из пролетавшей мимо двойной системы.
Ученые из Аргентины в серии экспериментов проследили за поведением домашних собак во время разногласий между членами семьи и выявили у четвероногих питомцев ряд характерных реакций на конфликт.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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