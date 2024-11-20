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Американский стартап, который не выполнил ни одного успешного запуска ракет, решил переквалифицироваться на противоракетную оборону

Компания ABL Space Systems сообщила, что покидает рынок коммерческих запусков, чтобы сосредоточиться на программах противоракетной обороны для Пентагона.

Ракета RS1 / © ABL Space Systems

Этот шаг последовал за чередой неудач: во время первого полета ракеты RS1 в январе 2023-го у первой ступени RS1 отключились все двигатели, в результате она упала обратно на стартовую площадку и взорвалась, а статическое огневое испытание в июле 2024 года привело к разрушению ракеты.

Хотя компания привлекла более 500 миллионов долларов венчурного финансирования и заключила контракты с крупными клиентами, такими как Project Kuiper компании Amazon и Lockheed Martin, ей не удалось обеспечить надежные услуги по запуску.

Теперь ABL Space Systems планирует перепрофилировать свою ракету RS1, изначально разработанную для вывода на орбиту небольших спутников, для военных целей.