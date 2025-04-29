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Редакция Naked Science
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Удивительные научно-фантастические концепты Владимира Донченко — художника из Пекина

Концепт-арт Владимира Донченко (Volodymyr Donchenko) / © Volodymyr Donchenko
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Владимир Донченко (Volodymyr Donchenko) — концепт-дизайнер и цифровой художник, работающий в Пекине. В своих проектах он сочетает эстетику научной фантастики с высокотехнологичными визуальными образами, создавая футуристические города, космические станции и машины будущего. Его работы впечатляют масштабом и вниманием к деталям.

Sci-Fi
# ArtStation
# concept design
# sci-fi art
# Volodymyr Donchenko
# визуальные миры
# концепт-арт
# научная фантастика
# Пекин
# футуристические пейзажи
# цифровая иллюстрация

Донченко работает как фрилансер, сотрудничая с игровыми студиями по всему миру. В его портфолио можно найти концепты кораблей, механики, киберпанк-окружения и постапокалиптические сцены, которые выглядят как кадры из блокбастера.

Отличительной чертой его визуального языка остаётся умение балансировать между технической достоверностью и художественной выразительностью. Вдохновляясь современной архитектурой, робототехникой и кинематографом, он формирует цельные и убедительные миры, в которых хочется оказаться.

Его визуальные миры находят отклик у широкой аудитории поклонников научной фантастики и цифрового искусства — от геймеров до кинематографистов и дизайнеров.

Концепт-арт Владимира Донченко (Volodymyr Donchenko) / © Volodymyr Donchenko
Концепт-арт Владимира Донченко (Volodymyr Donchenko) / © Volodymyr Donchenko
Концепт-арт Владимира Донченко (Volodymyr Donchenko) / © Volodymyr Donchenko
Концепт-арт Владимира Донченко (Volodymyr Donchenko) / © Volodymyr Donchenko
Концепт-арт Владимира Донченко (Volodymyr Donchenko) / © Volodymyr Donchenko
Концепт-арт Владимира Донченко (Volodymyr Donchenko) / © Volodymyr Donchenko
Концепт-арт Владимира Донченко (Volodymyr Donchenko) / © Volodymyr Donchenko
Концепт-арт Владимира Донченко (Volodymyr Donchenko) / © Volodymyr Donchenko
Концепт-арт Владимира Донченко (Volodymyr Donchenko) / © Volodymyr Donchenko
Концепт-арт Владимира Донченко (Volodymyr Donchenko) / © Volodymyr Donchenko
Концепт-арт Владимира Донченко (Volodymyr Donchenko) / © Volodymyr Donchenko
Концепт-арт Владимира Донченко (Volodymyr Donchenko) / © Volodymyr Donchenko
Концепт-арт Владимира Донченко (Volodymyr Donchenko) / © Volodymyr Donchenko
Концепт-арт Владимира Донченко (Volodymyr Donchenko) / © Volodymyr Donchenko

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Sci-Fi
# ArtStation
# concept design
# sci-fi art
# Volodymyr Donchenko
# визуальные миры
# концепт-арт
# научная фантастика
# Пекин
# футуристические пейзажи
# цифровая иллюстрация
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# концепт-арт
# концепт-художник
# научная фантастика
# фантастические миры
# цифровая иллюстрация
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# молекулярное облако
# молекулярный водород
# молекулярный газ
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Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.

Sci-Fi
# визуальные миры
# концепт-арт
# концепт-художник
# научная фантастика
# фантастические миры
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
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# дети
# рост
# успеваемость
# учеба
# школа
# школьники
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Космонавтика
# NASA
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Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
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