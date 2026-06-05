Ученые рассказали, как рождение ребенка меняет отношения в паре 

Появление ребенка принято считать одним из самых счастливых событий в жизни семьи. Однако в первые месяцы после пополнения не только приходит радость, но и наступают заметные перемены в отношениях взрослых. Авторы нового исследования выяснили, что в течение первого года родительства многие люди начинают относиться к партнеру иначе. Впрочем, этот эффект временный.

Психологи давно предполагали, что отношения в семье начинают ухудшаться после рождения ребенка. Авторы предыдущих исследований фиксировали ухудшение качества отношений в течение двух лет после появления малыша. Однако такие работы редко учитывали состояние пары до наступления беременности, поэтому исследователям было сложно точно определить, когда начинаются изменения и насколько сильно они связаны с рождением ребенка.

Польские психологи под руководством Агнешки Сороковской (Agnieszka Sorokowska) из Вроцлавского университета решили изучить этот вопрос подробнее. Интерес к теме возник и по личной причине: исследовательница сама готовилась стать матерью и захотела понять, как родительство способно повлиять на отношения внутри семьи.

Для анализа специалисты привлекли 312 гетеросексуальных бездетных пар, в которых возраст женщин варьировался от 20 до 30 лет. Все участники состояли в отношениях не менее двух лет. Такой подход позволил наблюдать за развитием отношений еще до наступления беременности.

Каждые шесть месяцев на протяжении как минимум двух лет участники заполняли анкеты отдельно от своих партнеров. В опросах они оценивали по шкале от нуля до шести, насколько сильно любят «вторую половинку» и степень собственной приверженности отношениям (настроены ли сохранять их и готовы ли вкладываться в них дальше).

Затем Сороковска и ее коллеги сосредоточились на исследовании 71 пары, у которых в период наблюдений появился ребенок. Анализ показал, что беременность практически не повлияла на силу чувств. То есть женщины и мужчины, которые ждали ребенка, в среднем продолжали любить своих партнеров примерно так же сильно, как раньше. Их желание сохранить отношения тоже оставалось на прежнем уровне.

Переломный момент наступил после родов. В течение первого года родительства участники сообщали о снижении степени любви к партнеру и меньшей готовности поддерживать отношения на прежнем уровне. У пар, которые за время исследования не стали родителями, подобных изменений не произошло.

Эксперты назвали несколько возможных причин такого эффекта. Среди них — физическая и эмоциональная нагрузка, связанная с появлением ребенка. Молодые родители часто сталкиваются с нехваткой времени, недосыпом, усталостью и постоянной необходимостью заботиться о малыше. Кроме того, после родов женщины проходят через значительные гормональные изменения, которые тоже могут влиять на эмоциональное состояние и восприятие отношений.

Простые совместные занятия, которые раньше помогали поддерживать близость, нередко отходят на второй план. Прогулки вдвоем, спокойный отдых дома или другие привычные формы общения становятся редкостью. В результате эмоциональная связь может временно ослабевать.

Авторы исследования не оценивали, как снижение романтических чувств влияет на психологическое благополучие молодых родителей. Тем не менее психологи не считают подобные изменения признаком серьезного кризиса. По их мнению, многие пары просто замечают, что отношения становятся другими, при этом продолжают вместе жить и воспитывать ребенка.

Психолог Валентина Раух-Андерегг (Valentina Rauch-Anderegg) из Цюрихского университета отметила, что выявленный ее коллегами эффект временный. Согласно наблюдениям, наиболее резкое снижение удовлетворенности отношениями приходится на первый год после рождения ребенка. Между первым и вторым годом спад становится значительно слабее. Через несколько лет показатели начинают постепенно выравниваться и практически возвращаются на прежний уровень.

Результаты исследования Сороковска представила на конференции Royal Society — Love, actually and in theory: Towards a robust science of love, которая прошла в мае 2026 года в Эдинбурге. Как отметила психолог, работа продолжается. Вместе с коллегами она планирует наблюдать за семьями до тех пор, пока их дети не достигнут совершеннолетия. Такой подход поможет выяснить, насколько долговременными оказываются выявленные изменения.

Несмотря на убедительные выводы, к работе исследователей стоит относиться с осторожностью.

Во-первых, хотя изначально в исследовании участвовало 312 пар, ребенка во время наблюдений завела только 71 семья. Для подобных исследований это не настолько много, чтобы можно было экстраполировать выводы на всех родителей.

Во-вторых, все данные основаны на личных оценках участников, которые могли неосознанно приукрашивать или скрывать свои истинные чувства. Кроме того, роды вызывают серьезные гормональные перестройки, поэтому женщины во время опроса могли быть под влиянием временных негативных эмоций, что иногда искажает отношение к партнеру.

В-третьих, авторы исследования не доказали, что именно рождение ребенка напрямую вызвало эти изменения. На отношения могли повлиять финансовые трудности, с которыми сталкиваются многие семьи после рождения ребенка, проблемы со здоровьем, стресс на работе.

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Игорь Байдов 573 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.