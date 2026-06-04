Ученые разработали «контактную линзу», размягчающую роговицу глаза
Биологи нашли способ исправлять зрение без лазера и скальпеля — с помощью слабого электрического тока и платиновой линзы. Пока технологию испытали только на кроличьих глазах, но результаты заставили офтальмологов присмотреться.
Исследователи из Оксидентал-колледжа (США) и Калифорнийского университета (США) разработали метод коррекции зрения, при котором роговица не разрезается и не прижигается, а временно размягчается и изменяет форму. Работу представили на конференции Американского химического общества.
LASIK сегодня — стандарт лазерной коррекции зрения: лазер срезает тончайший слой роговичной ткани, меняя кривизну ее поверхности и возвращая глазу нормальную фокусировку. Операция занимает несколько минут и в большинстве случаев эффективна. Но у нее есть принципиальный изъян: ткань удаляется безвозвратно. Это нередко вызывает сухость глаз, световые ореолы вокруг источников света по ночам и, в редких случаях, ослабление структурной прочности роговицы. Людям с тонкой роговицей или некоторыми сопутствующими заболеваниями операция противопоказана полностью.
За прочность и форму роговицы отвечает сеть коллагеновых волокон. Эти нити плотно переплетены, а связывает их между собой электростатическое притяжение противоположно заряженных молекул.
Авторы нового метода заметили: если пропустить через ткань слабый электрический ток, кислотность среды временно меняется, и эти связи ослабевают. Роговица на короткое время становится пластичной, как теплый воск. Когда ток выключают и кислотность возвращается к норме, ткань снова твердеет — уже в новой форме.
Открытие произошло случайно. «Я изучал живые ткани как пластичные материалы и наткнулся на весь этот процесс химической модификации», — рассказал Брайан Вонг (Brian Wong), хирург и профессор Калифорнийского университета.
Чтобы применить эффект к роговице, команда изготовила специальные «контактные линзы» из платины — выгнутые по форме желаемой кривизны роговицы. Кроличьи глазные яблоки помещали в физраствор, имитирующий слезную жидкость, накладывали платиновую линзу и подавали ток. Примерно через минуту роговица принимала нужную форму.
Из 12 тестовых глаз 10 успешно получили форму, соответствующую коррекции близорукости. При этом клетки ткани остались живы — исследователи тщательно контролировали степень закисления, не доводя его до опасных значений.
Анализ тканей показал, что структура коллагена и прозрачность роговицы после процедуры сохранились. Помимо коррекции близорукости, новая технология помогла частично вернуть прозрачность роговице, поврежденной химическим помутнением. Сегодня такой недуг в тяжелых случаях лечат только пересадкой донорской роговицы.
До клинического применения еще далеко: все эксперименты пока поставлены на изолированных глазах, а не на живых животных. Предстоит выяснить, насколько стабильно держится новая форма роговицы в реальных условиях и не возникнут ли отложенные побочные эффекты. Тем не менее авторы научной работы отметили принципиальное преимущество подхода: поскольку ткань не удаляется, а лишь перераспределяется, эффект теоретически обратим.
«Путь от наших нынешних результатов до реальной медицинской практики будет долгим. Но если мы его пройдем, эта технология станет массовой, существенно удешевит лечение и позволит при необходимости откатывать процедуру назад», — сообщил химик Майкл Хилл (Michael Hill).
Брачная стратегия пернатых напрямую определяет их потребность в сексуальной разрядке. Британские биологи проанализировали поведение 120 видов птиц и выяснили, что животные без постоянного партнера прибегают к самоудовлетворению значительно чаще тех, кто образует крепкие пары. Исследование показало, что привычка тереться о ветки служит естественным эволюционным механизмом для сброса гормонального напряжения, а не патологическим следствием жизни в клетке: в дикой природе этот процесс происходит даже активнее, чем в зоопарках.
Ближайшие родственники человека — шимпанзе и бонобо — выстраивают дружественные связи по тем же принципам, что и люди, согласно теории социальных кругов. Исследователи впервые показали, что эта закономерность возникла задолго до появления человека.
Пяти постов на одну тему достаточно, чтобы сформировать мнение. Новое исследование показало, что убеждения в соцсетях фиксируются быстрее, чем включается критическое мышление.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.
Изучив данные о скорости изменения температур ледяных спутников пятой и шестой планеты системы, астрономы обнаружили, что она слишком высока для по-настоящему ледяной поверхности. Оказалось, что эти тела покрыты материалом, по своим свойствам резко отличающимся от земного льда.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
18 Декабря, 2019
CHEOPS: космический телескоп для тысяч планет
29 Октября, 2020
Чем согреют безуглеродный мир: водород против атома
28 Января, 2015
Пытки в Северной Корее
14 Февраля, 2019
Что такое инфляционная модель Вселенной
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии