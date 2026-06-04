  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
4 июня, 17:06
Марк Чернов
8

Ученые разработали «контактную линзу», размягчающую роговицу глаза

❋ 7.0

Биологи нашли способ исправлять зрение без лазера и скальпеля — с помощью слабого электрического тока и платиновой линзы. Пока технологию испытали только на кроличьих глазах, но результаты заставили офтальмологов присмотреться.

Медицина
# биотехнологии
# медицинские технологии
# научные открытия
# офтальмология
Современные методы коррекции зрения эффективны, но в будущем их могут заменить более деликатные технологии
Современные методы коррекции зрения эффективны, но в будущем их могут заменить более деликатные технологии / © Unsplash, Brands&People

Исследователи из Оксидентал-колледжа (США) и Калифорнийского университета (США) разработали метод коррекции зрения, при котором роговица не разрезается и не прижигается, а временно размягчается и изменяет форму. Работу представили на конференции Американского химического общества.

LASIK сегодня — стандарт лазерной коррекции зрения: лазер срезает тончайший слой роговичной ткани, меняя кривизну ее поверхности и возвращая глазу нормальную фокусировку. Операция занимает несколько минут и в большинстве случаев эффективна. Но у нее есть принципиальный изъян: ткань удаляется безвозвратно. Это нередко вызывает сухость глаз, световые ореолы вокруг источников света по ночам и, в редких случаях, ослабление структурной прочности роговицы. Людям с тонкой роговицей или некоторыми сопутствующими заболеваниями операция противопоказана полностью.

За прочность и форму роговицы отвечает сеть коллагеновых волокон. Эти нити плотно переплетены, а связывает их между собой электростатическое притяжение противоположно заряженных молекул.

Авторы нового метода заметили: если пропустить через ткань слабый электрический ток, кислотность среды временно меняется, и эти связи ослабевают. Роговица на короткое время становится пластичной, как теплый воск. Когда ток выключают и кислотность возвращается к норме, ткань снова твердеет — уже в новой форме.

Открытие произошло случайно. «Я изучал живые ткани как пластичные материалы и наткнулся на весь этот процесс химической модификации», — рассказал Брайан Вонг (Brian Wong), хирург и профессор Калифорнийского университета.

Чтобы применить эффект к роговице, команда изготовила специальные «контактные линзы» из платины — выгнутые по форме желаемой кривизны роговицы. Кроличьи глазные яблоки помещали в физраствор, имитирующий слезную жидкость, накладывали платиновую линзу и подавали ток. Примерно через минуту роговица принимала нужную форму.

Из 12 тестовых глаз 10 успешно получили форму, соответствующую коррекции близорукости. При этом клетки ткани остались живы — исследователи тщательно контролировали степень закисления, не доводя его до опасных значений.

Анализ тканей показал, что структура коллагена и прозрачность роговицы после процедуры сохранились. Помимо коррекции близорукости, новая технология помогла частично вернуть прозрачность роговице, поврежденной химическим помутнением. Сегодня такой недуг в тяжелых случаях лечат только пересадкой донорской роговицы.

До клинического применения еще далеко: все эксперименты пока поставлены на изолированных глазах, а не на живых животных. Предстоит выяснить, насколько стабильно держится новая форма роговицы в реальных условиях и не возникнут ли отложенные побочные эффекты. Тем не менее авторы научной работы отметили принципиальное преимущество подхода: поскольку ткань не удаляется, а лишь перераспределяется, эффект теоретически обратим.

«Путь от наших нынешних результатов до реальной медицинской практики будет долгим. Но если мы его пройдем, эта технология станет массовой, существенно удешевит лечение и позволит при необходимости откатывать процедуру назад», — сообщил химик Майкл Хилл (Michael Hill).

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Марк Чернов
5 статей
Медицина
# биотехнологии
# медицинские технологии
# научные открытия
# офтальмология
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Июн
500
Кто должен писать этику для ИИ?
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
04 Июн
Бесплатно
Барьеры межпланетных перелетов
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
04 Июн
Бесплатно
Верные помощники зоопарка
Московский зоопарк
Москва
Лекция
04 Июн
Бесплатно
Подводные имитации космических миссий: от психофизиологии до технологий жизнеобеспечения
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
05 Июн
Бесплатно
Почему мороженое кажется вкуснее: нейробиология удовольствия и иллюзии вкуса
ВДНХ
Москва
Беседа
05 Июн
Бесплатно
Как дожить до ста
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Июн
1000
Остеология. Методы обработки, техника безопасности, создание композиций
Medio Modo
Москва
Лекция
05 Июн
1700
Необычные симбиозы в живой природе
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
05 Июн
Бесплатно
Где рождается авиация: Сергей Алексеевич Чаплыгин и ЦАГИ
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
4 июня, 10:04
Максим Абдулаев

Полигамные птицы оказались более склонными к мастурбации по сравнению с моногамными

Брачная стратегия пернатых напрямую определяет их потребность в сексуальной разрядке. Британские биологи проанализировали поведение 120 видов птиц и выяснили, что животные без постоянного партнера прибегают к самоудовлетворению значительно чаще тех, кто образует крепкие пары. Исследование показало, что привычка тереться о ветки служит естественным эволюционным механизмом для сброса гормонального напряжения, а не патологическим следствием жизни в клетке: в дикой природе этот процесс происходит даже активнее, чем в зоопарках.

Биология
# поведение животных
# половое воздержание
# половое поведение
# попугаи
4 июня, 08:03
Марк Чернов

Шимпанзе и бонобо выбрали друзей совсем как люди

Ближайшие родственники человека — шимпанзе и бонобо — выстраивают дружественные связи по тем же принципам, что и люди, согласно теории социальных кругов. Исследователи впервые показали, что эта закономерность возникла задолго до появления человека.

Биология
# антропология
# бонобо
# приматы
# социальные связи
# шимпанзе
3 июня, 16:38
Марк Чернов

Пяти постов хватило, чтобы убедить человека в чем угодно

Пяти постов на одну тему достаточно, чтобы сформировать мнение. Новое исследование показало, что убеждения в соцсетях фиксируются быстрее, чем включается критическое мышление.

Психология
# fake news
# дезинформация
# критическое мышление
# Психология
# социальные сети
31 мая, 11:48
Игорь Байдов

Во всем мире любить стали меньше

Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.

Психология
# индивидуализм
# любовь
# мировоззрение
# общество
# чувства
# эгоизм
1 июня, 08:40
Любовь С.

Спутники Юпитера и Урана указали на «потерянную» планету

Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.

Астрономия
# планеты
# Солнечная система
# спутники Урана
# спутники Юпитера
# уран
# Юпитер
29 мая, 17:17
Александр Березин

Поверхность лун Юпитера и Сатурна оказалась экстремально пористой

Изучив данные о скорости изменения температур ледяных спутников пятой и шестой планеты системы, астрономы обнаружили, что она слишком высока для по-настоящему ледяной поверхности. Оказалось, что эти тела покрыты материалом, по своим свойствам резко отличающимся от земного льда.

Космонавтика
# космос
# спутники Сатурна
# спутники Юпитера
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые разработали «контактную линзу», размягчающую роговицу глаза

    4 июня, 17:06

  2. В России разработали новый метод анализа сейсмограмм в Арктике для поиска нефти

    4 июня, 16:41

  3. Аспирант случайно раскрыл природу загадочных вспышек в нашей Галактике

    4 июня, 15:39

  4. Собаки поняли запреты и разрешения без слов

    4 июня, 14:51
Выбор редакции

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

25 мая, 10:21

Последние комментарии

Михаил Невский
1 минута назад
игорь, Германия не особо богатая страна, но ровно обеспеченная. Просто в последнее время, ну может кроме последних пары лет, постоянно из всех углов

Рейтинг стран по числу сверхбогатых жителей в 2026 году

Иван Афонин
10 минут назад
Слово деньги - не происходят из тюркского языка. Это слово родственное старофранцузскому слову "динье" обозначавшую мелкую монету и

Как сказать «деньги» на разных европейских языках 

Van Turaev
18 минут назад
Америкосы красавцы 👍👍👍

От СССР к SpaceX: инфографика гонки космических запусков за 68 лет

EG
25 минут назад
А смысл управлять роем из самолета, когда это можно делать из укрытия...

Представлен первый в мире двухместный истребитель Gripen F, способный управлять роем беспилотников

Chaos Insurgensy
32 минуты назад
Евгений, Париж на самом деле крупный город, но административная область Парижа ужасно маленькая

Европейские города, ранжированные по размеру

SuperTurg
42 минуты назад
Как коренной алматинец, не понимаю смысла в этом приобретении и его особой ценности. И на дорогах Алматы ни разу не видел сиё творение. Обычных

Спасатели Казахстана подтвердили закупку дополнительных Cybertruck: первые машины уже доказали свою эффективность

Riga Style
47 минут назад
Геннадий, и обновлённый аурус сенат для народа, ой забыл этот же не для народа а для слуг чтобы понтоваться 😁😁😁

Спасатели Казахстана подтвердили закупку дополнительных Cybertruck: первые машины уже доказали свою эффективность

Олег Дружинин
1 час назад
SpaceX - это ведь не США, там ведь деньги многих стран мира. Но что-то мы все таки профукали.

От СССР к SpaceX: инфографика гонки космических запусков за 68 лет

игорь акимов
1 час назад
Михаил, если бы Россия создавала производства например глюкометров а не покупала в той же Германии .то миллионер немецкий исчез а появился бы

Рейтинг стран по числу сверхбогатых жителей в 2026 году

Vagos _
1 час назад
Илья, и не только денег💀

Рейтинг стран по числу сверхбогатых жителей в 2026 году

Vagos _
1 час назад
Антон, Это уж вряд-ли, я сам ненавижу богатых. Потому что понимаю, кто они на самом деле.

Рейтинг стран по числу сверхбогатых жителей в 2026 году

Сяоми Редми
2 часа назад
Ташкент мой где?) Сделайте с мировыми городами тоже.

Европейские города, ранжированные по размеру

Сяоми Редми
2 часа назад
Oleg, это вам ребята на likeness ru )

Европейские города, ранжированные по размеру

Андрей Анцышкин
2 часа назад
Так он же Гораздо быстрее дронов...😳

Представлен первый в мире двухместный истребитель Gripen F, способный управлять роем беспилотников

Сергей Механик
2 часа назад
В животном мире, как правило, самцы привлекают самок. А у людей почему-то наоборот. 😉

Камуфляж кузнечиков сделал их брачные песни привлекательнее

Сергей Механик
2 часа назад
Александр, ну я думаю, эти две категории рейтингов никак не взаимосвязаны.

Кто реже всех выезжает за границу? Рейтинг стран по числу граждан, никогда не покидавших родину

Евгений Клоков
2 часа назад
Париж в 25 раз меньше Москвы? Я в шоке.

Европейские города, ранжированные по размеру

Златко Пшехич
2 часа назад
Sergii, ну если укр пропаганда в ютуб только разбитые дома выкладывает. А насчет эффективности, то у тебя память короткая? Или забыл, как щимой всем

Лидеры военных бюджетов 2025: кто потратил больше всех и как изменился рейтинг

Eugen Warkentin
2 часа назад
Народ вы совсем ку-ку уже. Не ужели Прошлое не дало понять что война и оружия не к чему хорошему не приведет и дальше становится на тежи грабили уже

Лидеры военных бюджетов 2025: кто потратил больше всех и как изменился рейтинг

Hrachya Ohanjanyan
3 часа назад
Иван, Да,так говорят,однако F -35 этап пройденный. Вон F-22 с производства сняли. Сейчас шестое поколение уже испытания проходят. Тут,говорят Китай на

Лидеры военных бюджетов 2025: кто потратил больше всех и как изменился рейтинг

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно