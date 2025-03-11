Сонный паралич и падение в никуда: пермские ученые объяснили природу сновидений

Качество сна напрямую влияет на наше самочувствие, работоспособность и даже настроение. В честь Всемирного дня сна, который отмечается 14 марта, эксперты Пермского Политеха рассказали о том, что такое сновидения и сонный паралич, какой тип людей чаще страдает от бессонницы, что категорически нельзя делать перед тем, как отправиться в царство Морфея, видят ли сны животные и какие из них способны одновременно спать и бодрствовать.

Всем известно, что сон играет ключевую роль в поддержании здоровья, позволяя нашему телу и разуму восстановиться после дневной активности. На сегодняшний день ученые выделяют четыре фазы.

Когда мы засыпаем, наступает первая — короткий период дремоты, длящийся около 10 минут. Затем следует вторая, характеризующаяся более глубоким погружением в сон, хотя человек все еще может реагировать на окружающие внешние звуки. Следующая, продолжительностью до 50 минут, отличается еще большей глубиной, в это время организм активно вырабатывает гормоны. Вместе все они составляют так называемый медленный сон, во время которого тело восстанавливается, а дыхание и сердцебиение замедляются. Затем наступает четвертый этап — самый глубокий сон, разбудить во время которого довольно сложно. По-другому этот период еще называют фазой быстрых движений глаз (REM).

— Сновидения — это визуальные образы, которые человек воспринимает во время отдыха. Они всегда очень субъективны и считается, что связаны с четвертой фазой, которая возникает каждые 1,5-2 часа сна. Эти движения стимулируют варолиев мост — отдел мозга, по которому передается информация из спинного в головной и наоборот, — говорит Юлия Неверова, когнитивно-поведенческий психолог, старший преподаватель кафедры социологии и политологии Пермского Политеха.

По словам эксперта, будем ли мы помнить сновидения зависит от того, когда мы проснулись. Это сделать сложнее, если человек «пришел в себя», например, в фазе медленного сна. Кроме того, творческие открытые люди с более ярким воображением чаще запоминают то, что происходит в голове ночью. Также считается, что здесь могут срабатывать защитные механизмы психики. Например, вытеснение помогает не вспоминать то, что может сильно расстроить или напугать.

Когда мозг просыпается раньше тела

Сонный паралич — это состояние, при котором человек, просыпаясь или засыпая, временно не может двигаться.

— Явление связано с нарушением перехода между бодрствованием и фазой быстрого сна (REM-фазой), во время которой мозг активен, а тело расслаблено. При сонном параличе сознание просыпается, но мышечная атония (паралич) сохраняется. Мозг может интерпретировать это как угрозу, вызывая галлюцинации и чувство страха. Это нормальное, хотя и неприятное явление, не связанное с психическими расстройствами, — поясняет Екатерина Баньковская, доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха, кандидат фармацевтических наук.

По словам Юлии Неверовой, подобное состояние проходит само по себе в течение нескольких минут, поскольку человек начинает воспринимать окружающие его звуки.

Что скрывается за эффектом падения во сне?

Внезапное ощущение падения во сне, сопровождающееся резким вздрагиванием, – это довольно распространенное явление, которое часто вызывает испуг и дезориентацию. Резкий «провал» может на мгновение пробудить человека, оставив неприятное чувство тревоги.

— На самом деле, это простое мышечное подергивание. Во время сна дыхание сильно замедляется, и мозг начинает посылать сигналы по всему телу, чтобы проверить, верно ли все функционирует. В этот момент и появляется ощущение падения. Некоторые специалисты связывают этот феномен с сильной усталостью, недостатком кальция и, возможно, с почечной недостаточностью, — объясняет Юлия Неверова.

Что нельзя делать перед сном и почему?

Для обеспечения качественного ночного отдыха важно избегать определенных действий, поскольку они влияют на физиологические процессы, затрудняют засыпание и ухудшают общее самочувствие.

— Например, употребление сладкого вызывает колебания уровня сахара в крови, что может привести к тревожности и пробуждениям. Кофеин, как стимулятор, блокирует аденозин (входит в состав некоторых ферментов, играет важную роль в передаче энергии и сигналов), препятствуя наступлению сонливости. Считается, что использование гаджетов перед сном также вредно, поскольку синий свет экранов подавляет выработку мелатонина, сбивая биологические часы организма.

Просмотр контента, вызывающего эмоциональное возбуждение, активирует мозг, препятствуя его расслаблению. Несмотря на пользу физических упражнений, их не следует выполнять непосредственно перед сном, так как они повышают температуру тела и стимулируют выработку гормонов, препятствующих засыпанию, — говорит Екатерина Баньковская, доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха, кандидат фармацевтических наук.

Алкоголь, хотя и обладает седативным эффектом (уменьшением уровня возбуждения нервной системы), нарушает структуру сна, приводя к частым пробуждениям. Переедание создает нагрузку на пищеварительную систему. Наконец, интеллектуальна работа перед отходом ко сну также активирует мозг, не позволяя ему перейти в режим отдыха.

В отличие от вышеперечисленных действий, прослушивание белого шума, например, звук дождя, морских волн, работающего вентилятора перед сном может быть полезным. Он маскирует отвлекающие звуки окружающей среды (машины, разговоры соседей), создавая спокойную и комфортную атмосферу. А еще может помочь людям со звоном в ушах, облегчая симптомы и способствуя засыпанию.

Феномен однополушарного сна

Вопрос о том, видят ли животные сны, остается открытым и вызывает множество дискуссий в научном сообществе. Существуют различные интерпретации мозговой активности животных во время сна, но пока невозможно точно сказать, какие образы и переживания они испытывают.

Это уникальное явление, при котором одно полушарие мозга животного спит, а другое бодрствует, что позволяет одновременно отдыхать и сохранять бдительность, например, для защиты от хищников или навигации. Дельфины, киты, морские котики и некоторые виды птиц (например, утки) обладают такой способностью.

— У человека нет полноценного однополушарного сна. Однако существует люцидный. Это состояние, когда он осознает, что находится в мире грез, и при этом появляется возможность управлять им, определяя его сюжет и детали. Во время фазы быстрого сна можно влиять на окружающую обстановку и действия персонажей, воплощая собственные фантазии в реальность. Кроме того, человек становится более бдительным, обеспечивая повышенную чувствительность к окружающей среде, — отмечает Екатерина Баньковская.

Основное отличие люцидного варианта от обычного заключается в том, что мы осознаем, что видим сон, почти пробуждаемся, но все же не покидаем мир сновидений.

Почему одни видят сны, а другие — нет?

Почему одни люди видят красочные, захватывающие сновидения, в то время как другие убеждены, что ночью в их голову ничего «не приходит»? Один из возможных ответов заключается в темпераменте — врожденных особенностях личности, определяющих динамику психических процессов и, как следствие, эмоциональную окраску сновидений.

Холерики – это обычно вспыльчивые люди, которым свойственна резкая смена настроений, обладают активной жестикуляцией и мимикой. Для них характерны яркие цветные сны, которые они видят почти каждую ночь и хорошо запоминают. В них преобладают звуки, тактильные ощущения и движения, часто повторяются одни и те же сюжеты. Положительные и отрицательные эмоции выражены, а сюжеты обычно связаны с межличностными отношениями и активными действиями.

Сангвиники отличаются общительностью, оптимизмом и некоторой импульсивностью, несмотря на это, предпочитают действовать рационально. Сны видят насыщенные по цвету и эмоциям, а сюжеты в основном связаны с работой и выполнением обязательств.

— Флегматики (интровертные, спокойные и малоэмоциональные люди, предпочитают скорее рутину внезапным событиям) видят сны редко и запоминают их отрывочно. Они могут быть как цветными, так и черно-белыми, «накал страстей», как правило, умеренный, истории в основном касаются межличностных отношений с близкими.

Меланхолики характеризуются высокой чувствительностью, склонностью к глубокому восприятию, а также высокой степенью рефлексии. Видят сны редко и почти не запоминают их. Эмоции либо отсутствуют, либо выражены слабо. Сюжеты трудно определить, но часто встречаются эпизоды из прошлого и детства, — рассказывает Екатерина Баньковская, доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха. кандидат фармацевтических наук.

Для того, чтобы видеть сны человеку необходимо иметь «визуальный» опыт, но что делать тем, у кого его нет?

— Люди, слепые от рождения, не «видят» сны, а проживают их на основе других ощущений (звуков, запахов и так далее). То есть они воспринимают их не зрительными образами, а через ощущения, например, человеку снится дождь, а он слышит его шум и чувствует запах сырой травы или асфальта. Те, кто потерял зрение в течение жизни, могут воспринимать зрительные образы во время сна, — утверждает Юлия Неверова.

Что на самом деле означают ночные видения?

В разных культурах толкование снов — это попытка понять скрытые смыслы, предсказать будущее или наладить связь с духами предков.

— Идея интерпретации сновидений появилась в классическом психоанализе и до сих пор поддерживается психоаналитиками. С их точки зрения, их нужно изучать и интерпретировать, потому что они являются отражением наших подсознательных желаний, страхов и конфликтов. Но не все направления психологии разделяют такое отношение к ночным видениям, — говорит Юлия Неверова, когнитивно-поведенческий психолог, старший преподаватель кафедры социологии и политологии Пермского Политеха.

Если обратиться к истории вопроса, то мы знаем, что как «простые люди», так и представители высших слоев общества придавали снам и их толкованиям большое значение. При дворах монархов присутствовали астрологи и толкователи снов.

— Наши предки действительно считали пребывание в царстве Морфея пограничным состоянием, а тому, что видели во сне, придавали особое значение. По мере развития прогресса, углубления знаний в области медицины и психологии их толкование превращалось в маргинальное занятие или развлечение. В фольклоре, литературе и кинематографе много примеров, когда люди пытаются толковать такие видения. И чем ближе произведение к современности, тем больше в этих сюжетах иронии, — рассказывает Константин Антипьев, доцент кафедры социологии и политологии Пермского Политеха.

Стоит ли доверять сонникам?

Сонник — это своего рода сборник сновидений, предназначенный для толкования и предсказания будущего. К науке такая литература не имеет никакого отношения. По словам эксперта, по достоверности их можно приравнять к гороскопам, раскладыванию карт Таро и вызову духов.

— В кризисные периоды жизни общества люди пытаются найти ответы на волнующие их вопросы в мистике. Так было в 1917 и 1991 годах. Как только кризис преодолевается, люди становятся более рациональными и рассматривают подобные практики как развлечение. Даже сейчас, согласно данным ВЦИОМ за 2023 год, в вещие сны верит треть россиян (35%), причем женщин больше, чем мужчин, — рассказывает Константин Антипьев.

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ПНИПУ 1007 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.