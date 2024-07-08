О мероприятии

Многие считают динозавров просто агрессивными, гигантскими двуногими ящерицами. Но ведь даже самый зубастый хищник размножается, и динозавры тут не исключение. Как мезозойские хозяева планеты строили гнезда? Как ухаживали за детенышами? Что ждало динозавровых птенцов после ухода от родителей? Был ли импритинг? А как выглядела половая система древних ящериц? Как выглядел секс у динозавров? Ответы на эти и многие другие вопросы даст популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии Дмитрий Соболев.

Расписание ул. Бухарестская, д. 114, к. 1 Санкт-Петербург 20:00 Купить