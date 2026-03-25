﻿Многие считают, что палеонтологи, реконструируя внешность вымерших животных, просто обводят их скелетики карандашиком, а потом начинают активно фантазировать.

Отсюда возникает множество мнений о том, что все эти красивые палеоарты с динозаврами и саблезубыми тиграми — это просто отстраненное мнение художника, ничего не имеющее общего с реальностью.

Популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии Дмитрий Соболев расскажет, как на самом деле ученые восстанавливают внешность доисторических монстров, и каких успехов достигла современная наука в этом нелегком деле? Как узнать, с какой скоростью бегал тираннозавр? Как узнать реальную массу бронтозавра? Были ли у ихтиозавров ясли? Как восстановить цвет пера возрастом в 160 миллионов лет? Может ли поведение «окаменеть»?

