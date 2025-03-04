О мероприятии

В 1985 году европейско-американский зонд впервые в истории пролетел сквозь хвост кометы Джакобини-Циннера. Менее десяти лет назад аппарат «Филы» впервые в мире успешно совершил посадку на поверхность кометы Чурюмова-Герасименко. А в 2022 году ученые экспериментально изменили траекторию астероида Диморф для отработки методов борьбы с возможной угрозой столкновения.

Сотни лет ядра комет и астероиды оставались для ученых абсолютной «террой инкогнито». Чтобы раскрыть их тайны человечеству было необходимо выйти в космос. С 70-х годов ХХ века космические аппараты начали детальное изучение малых тел Солнечной системы, а спустя всего пару десятилетий осуществили и мягкую посадку на их поверхность. Что они обнаружили там, какие тайны раскрыли и что будет если «торпедировать» комету или астероид? Ответы на этот и другие вопросы даст научный сотрудник ИПМ им. Келдыша РАН, первооткрыватель комет и астероидов Леонид Еленин.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация