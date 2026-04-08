О мероприятии

Когда не было офисов и заводов, а конкуренция на рынке труда определялась продолжительностью жизни, вместе с цивилизацией рождались профессии.

Профессии не просто кормили своих обладателей, они изменили конструкцию социальных лифтов, структуру экономики, становились причинами войн и поводом их останавливать. То, что охотник становился скотоводом, а собиратель — земледельцем, люди знают с детства. Но что же было дальше, как трансформировалось разделение труда и какие факторы на это влияли?

Историк Анастасия Ключарева расскажет, как жрецы стали врачами, знахари — фармацевтами, а парикмахеры — хирургами. Почему сотрудники банков могут смело носить плащи тамплиеров. Откуда взялись риелторы и при чем тут свахи.

Расписание Измайловский пр., 2 Санкт-Петербург 19:00 Купить