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Слушатели узнают, где космонавты учатся управлять пилотируемым кораблем и работать в открытом космосе.
О мероприятии
Участники мероприятия узнают, где космонавты учатся управлять пилотируемым кораблем, работать в открытом космосе и на борту МКС.
Во время мероприятия экскурсанты увидят:
- гидролабораторию Центра — бассейн емкостью 5000 кубических метров и 12 метров в высоту с воссозданными модлями МКС в натуральную величину;
- воссозданный российский сегмент Международной космической станции. Там космонавты готовятся работать на борту МКС: отрабатывают штатные и расчетные нештатные ситуации;
- комплекс тренажеров пилотируемого корабля «Союз». В нем космонавты учатся управлять кораблем, работать с членами экипажа и специалистами на Земле;
- зал станции «Мир». В этом помещении находится уникальный тренажер: полноразмерная копия советской орбитальной станции «Мир»;
- центрифугу ЦФ-18 — аппарат для отбора претендентов, медицинского освидетельствования и подготовки космонавтов к полетам. Любой человек, который готовится отправиться в космос, проходит испытания в центрифуге. Даже непрофессиональные космонавты, ведь центрифуга показывает, готов ли организм к космическому полету;
- тренажер «Выход-2», в котором космонавты готовятся к выходу в открытый космос, облачаясь в скафандр «Орлан-МКС». В этом тренажере можно имитировать состояние невесомости, а также гравитацию Луны и других планет.
Звездный городок, 141160
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