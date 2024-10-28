Долгое время считалось, что кустарники и деревья с яркими соцветиями, такие как банксии, опыляют преимущественно птицы и сумчатые, получая в награду большое количество нектара. Однако исследовательская группа из Университета Ла Троба (Австралия) выяснила, что существенную роль в опылении некоторых видов этих растений играет местная пепельная мышь (Pseudomys albocinereus). Эти зверьки, относящиеся к крайне немногочисленным видам плацентарных (а не сумчатых) млекопитающих, колонизировавших Австралию еще до человека, как оказалось, не прочь полакомиться нектаром.