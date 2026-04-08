О мероприятии

Главная тайна квантовой механики — природа квантовой реальности. Она недоступна прямому наблюдению, проявляет себя только через ограниченный контакт с нашей реальностью, но обеспечивает существование ключевых элементов нашего мира. Одно из основных квантовых свойств — запутанность; она контринтуитивна, но лежит в основе работы квантовых компьютеров и квантовой телепортации. Она же должна растаскивать кошку Шредингера по различным вселенным, и логика тут подсказывает вывод о параллельных мирах, сосуществующих в одном и том же пространстве.

На лекции доктор физико-математических наук Алексей Семихатов обсудит несколько ключевых идей, касающихся понимания и использования квантовых свойств природы.

