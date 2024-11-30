О мероприятии

Пантанал — одно из самых больших тропических водно-болотных угодий нашей планеты, то есть самый настоящий рай для натуралиста! Натуралисты Платон Ющенко и Юля Кожевникова провели в этом регионе Бразилии три недели, перемещаясь автостопом, в окружении кайманов, туканов и гигантских муравьедов. И теперь они поведают слушателям о фауне Пантанала, а также: о том, как ходить на маршруты и не стать обедом для ягуара; что делать, если у началась лихорадка, а из ближайших соседей только тапиры и носухи; кому надо аплодировать ночью в палатке.

Помимо рассказов про животных и значение Пантанала для нашей планеты, на лекции слушатели узнают о культуре пантанейрос, с внешностью от типичного ковбоя до героя из романов Г. Маркеса, а также об особенностях организации самостоятельных путешествий по тропическим регионам.