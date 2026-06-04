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Лекция
12+
Антикитерский механизм — «компьютер» из Древней Греции

Слушатели узнают, как работал антикитерский механизм.

Космонавтика и авиация
14 июня, 13:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Среди обломков затонувшего корабля водолазы обнаружили уникальный механизм из бронзовых шестерен, который впоследствии был назван по имени ближайшего острова – антикитерским. Долгое время он оставался загадкой, но современные методы исследования позволили многое понять о находке. Стало ясно, что перед нами – устройство, способное моделировать движение Солнца, Луны и планет, учитывать сложные астрономические циклы и даже предсказывать затмения. И все это – примерно за 15 веков до изобретения механических часов.

Но как именно он работал? Какие знания стояли за его созданием? И был ли он уникальным артефактом или частью почти не дошедшей до нас инженерной традиции? Кем были и где обучались античные механики?

Археолог, кандидат исторических наук Антон Дедюлькин и кандидат технических наук Павел Кучеренко разберут устройство механизма и принципы его работы, обсудят математические и астрономические идеи, лежащие в его основе.

Расписание
14
Воскресенье
Июнь 2026
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
13:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

4 июня, 05:02
Александр Речкин
4
# античность
# история
# технологии
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