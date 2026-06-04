Слушатели узнают, как работал антикитерский механизм.
О мероприятии
Среди обломков затонувшего корабля водолазы обнаружили уникальный механизм из бронзовых шестерен, который впоследствии был назван по имени ближайшего острова – антикитерским. Долгое время он оставался загадкой, но современные методы исследования позволили многое понять о находке. Стало ясно, что перед нами – устройство, способное моделировать движение Солнца, Луны и планет, учитывать сложные астрономические циклы и даже предсказывать затмения. И все это – примерно за 15 веков до изобретения механических часов.
Но как именно он работал? Какие знания стояли за его созданием? И был ли он уникальным артефактом или частью почти не дошедшей до нас инженерной традиции? Кем были и где обучались античные механики?
Археолог, кандидат исторических наук Антон Дедюлькин и кандидат технических наук Павел Кучеренко разберут устройство механизма и принципы его работы, обсудят математические и астрономические идеи, лежащие в его основе.
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