Участники узнают, как отличить научный результат от красивой, но неточной интерпретации.
О мероприятии
Геном человека – это текст длиной в миллиарды букв. Но умеют ли ученые его читать? И главное – правильно ли они понимают то, что прочитали?
Современная биология все чаще делает громкие заявления: «найден ген интеллекта», «обнаружена причина старения», «доказано происхождение человека». Но где в этих новостях заканчивается наука и начинается упрощение? И почему настоящие ответы почти всегда сложнее, чем кажется?
Доктор биологических наук Михаил Гельфанд расскажет, как на самом деле работает современная биология и биоинформатика – наука, которая соединяет математику, программирование и исследование жизни.
Слушатели узнают, как устроены геномы и что значит «прочитать ДНК». Разберутся, почему поиск «генов чего-то» – чаще всего неправильная постановка вопроса и как алгоритмы помогают делать открытия в биологии и где они могут вводить в заблуждение.
проспект Мира, 119, стр. 30
Международная группа ученых впервые определила природу необычных космических вспышек, которые оставались загадкой для науки на протяжении нескольких лет.
Австралийские ученые провели самый масштабный анализ всех существующих клинических испытаний медицинского каннабиса в психиатрии. Оказалось, что популярные препараты абсолютно бесполезны при лечении тревоги, психозов и ПТСР, но при этом гарантированно вызывают побочные эффекты у каждого седьмого пациента. Единственным достоверно подтвержденным полезным свойством каннабиноидов оказалась помощь в лечении зависимости от самой марихуаны.
Брачная стратегия пернатых напрямую определяет их потребность в сексуальной разрядке. Британские биологи проанализировали поведение 120 видов птиц и выяснили, что животные без постоянного партнера прибегают к самоудовлетворению значительно чаще тех, кто образует крепкие пары. Исследование показало, что привычка тереться о ветки служит естественным эволюционным механизмом для сброса гормонального напряжения, а не патологическим следствием жизни в клетке: в дикой природе этот процесс происходит даже активнее, чем в зоопарках.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.
Изучив данные о скорости изменения температур ледяных спутников пятой и шестой планеты системы, астрономы обнаружили, что она слишком высока для по-настоящему ледяной поверхности. Оказалось, что эти тела покрыты материалом, по своим свойствам резко отличающимся от земного льда.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
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