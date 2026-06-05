Участники узнают, как отличить научный результат от красивой, но неточной интерпретации.

Как читать геном и не верить в простые ответы

О мероприятии

Геном человека – это текст длиной в миллиарды букв. Но умеют ли ученые его читать? И главное – правильно ли они понимают то, что прочитали?

Современная биология все чаще делает громкие заявления: «найден ген интеллекта», «обнаружена причина старения», «доказано происхождение человека». Но где в этих новостях заканчивается наука и начинается упрощение? И почему настоящие ответы почти всегда сложнее, чем кажется?

Доктор биологических наук Михаил Гельфанд расскажет, как на самом деле работает современная биология и биоинформатика – наука, которая соединяет математику, программирование и исследование жизни.

Слушатели узнают, как устроены геномы и что значит «прочитать ДНК». Разберутся, почему поиск «генов чего-то» – чаще всего неправильная постановка вопроса и как алгоритмы помогают делать открытия в биологии и где они могут вводить в заблуждение.

Расписание проспект Мира, 119, стр. 30 Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация