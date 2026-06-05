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Лекция
12+
Теоретическая физика как способ познания природы и развития технологий

Слушатели узнают, как изучение квантовых полей и сильных электромагнитных взаимодействий приближает людей к новым источникам энергии и способам связи.

ВДНХ
14 июня, 12:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва проспект Мира, 119, стр. 461

О мероприятии

Как абстрактные формулы превращаются в язык, описывающий всю Вселенную? Как теоретическая физика позволяет нам заглянуть за грань видимого и понять самые фундаментальные законы природы?

Доктор физико-математических наук Эмиль Ахмедов расскажет, как с помощью абстрактных моделей ученые описывают реальность: от мельчайших частиц до целых галактик. Лектор разберет, как сложные концепции становятся понятными благодаря наглядным примерам и аналогиям, и почему физические формулы – это не просто математика, а самый точный язык для разговора о природе. Слушатели узнают, как изучение квантовых полей и сильных электромагнитных взаимодействий приближает людей к новым источникам энергии и способам связи.

Расписание
14
Воскресенье
Июнь 2026
проспект Мира, 119, стр. 461 Москва
12:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

проспект Мира, 119, стр. 461

5 июня, 05:03
Александр Речкин
3
# наука
# технологии
# физика
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Астрономия
# планеты
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# спутники Урана
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Комментарии

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Иван Колупаев
14 минут назад
Николай, сверхлегкие ракеты вроде бы даже чего-то там разработали уже https://spaceenergy.su/zapuski/

Space Energy приступила к подготовке проекта первого российского частного космодрома

sashapivovarov
32 минуты назад
Александр, и что в этой статье про подбитие? Ничего. Тем более это Блумберг. Вы еще New York Times почитайте. Они вам расскажут, какие республиканцы

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sashapivovarov
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Николай Цыгикало
1 час назад
Sergey, возможно. Но написано "маринованные", а это другой продукт. Не квашеный и не малосольный.

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Александр Емельянов
2 часа назад
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Pavel M
3 часа назад
Галимая показуха, в большинстве населения люди топят дровами с туалетами на улице, а тут они частный космодром строят.... Это просто в пику

Space Energy приступила к подготовке проекта первого российского частного космодрома

Аlеx
4 часа назад
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Rus T
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Евсей Иванов
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Иван Колупаев
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Представлен первый в мире двухместный истребитель Gripen F, способный управлять роем беспилотников

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