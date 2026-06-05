Слушатели узнают, как изучение квантовых полей и сильных электромагнитных взаимодействий приближает людей к новым источникам энергии и способам связи.
О мероприятии
Как абстрактные формулы превращаются в язык, описывающий всю Вселенную? Как теоретическая физика позволяет нам заглянуть за грань видимого и понять самые фундаментальные законы природы?
Доктор физико-математических наук Эмиль Ахмедов расскажет, как с помощью абстрактных моделей ученые описывают реальность: от мельчайших частиц до целых галактик. Лектор разберет, как сложные концепции становятся понятными благодаря наглядным примерам и аналогиям, и почему физические формулы – это не просто математика, а самый точный язык для разговора о природе. Слушатели узнают, как изучение квантовых полей и сильных электромагнитных взаимодействий приближает людей к новым источникам энергии и способам связи.
проспект Мира, 119, стр. 461
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При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
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Кто убил тысячи каспийских нерп?
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