Слушатели узнают, как изучение квантовых полей и сильных электромагнитных взаимодействий приближает людей к новым источникам энергии и способам связи.

О мероприятии

Как абстрактные формулы превращаются в язык, описывающий всю Вселенную? Как теоретическая физика позволяет нам заглянуть за грань видимого и понять самые фундаментальные законы природы?

Доктор физико-математических наук Эмиль Ахмедов расскажет, как с помощью абстрактных моделей ученые описывают реальность: от мельчайших частиц до целых галактик. Лектор разберет, как сложные концепции становятся понятными благодаря наглядным примерам и аналогиям, и почему физические формулы – это не просто математика, а самый точный язык для разговора о природе. Слушатели узнают, как изучение квантовых полей и сильных электромагнитных взаимодействий приближает людей к новым источникам энергии и способам связи.

Расписание проспект Мира, 119, стр. 461 Москва 12:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация