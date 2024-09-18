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Tesla Semi проехал более 400 тысяч километров

Одна из электрофур Semi компании Tesla уже проехала более 400 тысяч километров. Об этом сообщил руководитель программы Tesla Semi Дэн Пристли, выступая на Международном автосалоне в Германии.

Автопарк Tesla Semi / © Tesla

Пристли отметил, что электрические силовые агрегаты могут обеспечить более высокую производительность коммерческих грузовиков, а аккумуляторы обладают достаточной энергоемкостью и долговечностью, чтобы сделать коммерческие электрические грузоперевозки жизнеспособными.

В Tesla утверждают, что Semi способен проезжать 1700 километров в день, перевозя практически такой ​​же груз, как и дизельный грузовик.