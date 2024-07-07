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Tesla Cybertruck, возможно, стал самым продаваемым электрическим пикапом в США

По оценкам экспертов издания Electrek, Cybertruck от компании Илона Маска уже мог стать самым продаваемым электрическим пикапом в Соединенных Штатах Америки.

Tesla Cybertruck / © Tesla

Проблема оценки продаж заключается в том, что Tesla не разделяет продажи своих электромобилей по моделям. Однако известно, что во втором квартале автопроизводитель поставил заказчикам 21 551 электромобиль, включая Model S, Model X, Cybertruck и Tesla Semi. По состоянию на 6 июня компания выпустила 11 688 электропикапов Cybertruck.

В предыдущем отчете речь шла о том, что на середину апреля Tesla произвела 3878 Cybertruck. То есть разница составила примерно 7800 машин. Путем нехитрых вычислений эксперты издания Electrek предположили, что Tesla продала от 8000 до 9000 Cybertruck во втором квартале.

Для сравнения: во втором квартале Ford поставил 7902 пикапа F-150 Lightning, а GM — 2196 Silverado EV. Rivian за тот же период времени продал 13 790 электромобилей, из которых основная часть пришлась на R1S, тогда как реализация электрических пикапов R1T составила не более 7000 единиц.

Это может означать, что Tesla Cybertruck стал самым продаваемым электрическим пикапом в США.