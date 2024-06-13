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Схватка бурых медведей попала на видео

Фотограф дикой природы Дерек Йодер (Derek Yoder) во время экспедиции на остров Ванкувер в канадской провинции Британская Колумбия запечатлел бой двух бурых медведей.

Схватка бурых медведей / © Derek Yoder

Позже Йодер рассказал, что заволновался, когда животные стали приближаться друг к другу, поэтому камера в его руках порой дрожит.

Медведь-победитель, по словам фотографа, выглядел изнуренным после схватки и несколько минут тяжело дышал, прежде чем прилечь отдохнуть.

© Derek Yoder