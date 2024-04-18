Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Астронавты выйдут в открытый космос для ремонта научного прибора

NASA собирается провести ремонт телескопа NICER (Neutron star Interior Composition Explorer, «Исследователь внутреннего состава нейтронной звезды»), размещенного на Международной космической станции и наблюдающего за нейтронными звездами и черными дырами.

Прибор NICER на МКС / © NASA

Недавно исследователи обнаружили, что в NICER проникает солнечный свет, который достигает чувствительных детекторов научного инструмента и мешает собирать верные данные.

NICER расположен рядом со внутренними солнечными панелями правого борта МКС. Он собирает данные о многих космических явлениях, в том числе об импульсах, исходящих от нейтронных звезд.

Телескоп оснащен 56 алюминиевыми концентраторами рентгеновского излучения. Каждый имеет набор вложенных друг в друга зеркал, которые предназначены для пропуска рентгеновских лучей в детектор. Перед концентратором находится фильтр или тепловой экран, который блокирует солнечный свет. Концентратор увенчан круглым солнцезащитным козырьком с шестью сегментами. Он предназначен для охлаждения концентраторов при попадании солнечного света и защиты хрупких тепловых экранов.

Во время последних наблюдений исследователи обнаружили несколько небольших повреждений на некоторых экранах. Что вызвало их — пока не ясно. Поэтому было принято решение о том, чтобы астронавты во время выхода в открытый космос провели ремонт прибора NICER.