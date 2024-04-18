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Астронавты выйдут в открытый космос для ремонта научного прибора
NASA собирается провести ремонт телескопа NICER (Neutron star Interior Composition Explorer, «Исследователь внутреннего состава нейтронной звезды»), размещенного на Международной космической станции и наблюдающего за нейтронными звездами и черными дырами.
Недавно исследователи обнаружили, что в NICER проникает солнечный свет, который достигает чувствительных детекторов научного инструмента и мешает собирать верные данные.
NICER расположен рядом со внутренними солнечными панелями правого борта МКС. Он собирает данные о многих космических явлениях, в том числе об импульсах, исходящих от нейтронных звезд.
Телескоп оснащен 56 алюминиевыми концентраторами рентгеновского излучения. Каждый имеет набор вложенных друг в друга зеркал, которые предназначены для пропуска рентгеновских лучей в детектор. Перед концентратором находится фильтр или тепловой экран, который блокирует солнечный свет. Концентратор увенчан круглым солнцезащитным козырьком с шестью сегментами. Он предназначен для охлаждения концентраторов при попадании солнечного света и защиты хрупких тепловых экранов.
Во время последних наблюдений исследователи обнаружили несколько небольших повреждений на некоторых экранах. Что вызвало их — пока не ясно. Поэтому было принято решение о том, чтобы астронавты во время выхода в открытый космос провели ремонт прибора NICER.
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Американские исследователи пришли к выводу: тихоходки способны повышать уровень продуктов генов репарации ДНК до такой степени, что это позволяет сделать их одними из самых распространенных в своем геноме. Среди прочего это помогает им выдерживать экстремальную радиацию.
Северный Кавказ играл ключевую роль в древней колонизации Евразии и формировании ее культурного и генетического наследия, однако до сих пор не до конца изучена генетическая история носителей местных культур. Ученые впервые провели глубокое секвенирование древней ДНК представителей кобанской культуры, сформировавшейся в позднем бронзовом веке на Северном Кавказе, и сравнили ее с генетическими данными современных народов Кавказа. Результаты работы подтвердили роль носителей кобанской культуры как древнего генетического моста между бронзовым и железным веками на Северном Кавказе.
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