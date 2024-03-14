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Видео: четвероногий робот ANYmal преодолевает препятствия с кошачьей грацией

Инженеры швейцарской компании Swiss-Mile научили своего робота ANYmal передвигаться с удивительной грацией. Ранее он мог стоять и поднимать предметы, как человек, или передвигаться на четвереньках как с помощью колес, так и без них.