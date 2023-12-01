Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Космический телескоп «Хаббл» перешел в безопасный режим

NASA сообщило, что орбитальная обсерватория «Хаббл» 23 ноября перешла в безопасный режим из-за проблем с одним из гироскопов.

Телескоп «Хаббл» / © NASA

Космический телескоп NASA оснащен шестью гироскопами, которые необходимы для ориентации обсерватории в пространстве и наведения. По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, 19 ноября возникли проблемы с одним из гироскопов. Хотя инженерам удалось оперативно возобновить его работу, спустя некоторое время прибор вышел из строя, в результате чего «Хаббл» перешел в безопасный режим.

Инженеры проводят тесты, чтобы определить проблему и найти ее решение. В целом приборы космического телескопа работают стабильно, сам «Хаббл» находится в хорошем состоянии, подчеркнули в NASA.