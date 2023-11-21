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Очень большой телескоп получил изображение остатка сверхновой в Парусах

Астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) представили новый снимок, который сделал Очень большой телескоп (VLT). Изображение демонстрирует остаток сверхновой в созвездии Паруса.

Остаток сверхновой в созвездии Паруса / © ESO / VPHAS+ team. Acknowledgement: Cambridge Astronomical Survey Unit

Остаток сверхновой в созвездии Паруса — одна из ближайших к Земле подобных структур. Она находится на расстоянии 800-900 световых лет.

Примерно 11 тысяч лет назад массивная звезда исчерпала запасы своего термоядерного топлива, что привело к коллапсу ее ядра, сопровождавшемуся мощным взрывом. На снимке запечатлены сложные волокнистые структуры, которые появились после взрыва сверхновой, когда внешние слои светила были выброшены в окружающую газовую среду.