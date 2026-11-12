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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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Уровень рождаемости среди подростков в странах мира

В последние десятилетия подростковая рождаемость в мире снижается. При этом, как видно на инфографике, в некоторых странах мира она все еще остается на высоком уровне.

Сообщество
# демография
# Инфографики
# карта
# подростки
# рождаемость
# страны мира
© Arciom Antanovič, Voronoi
© Arciom Antanovič, Voronoi

В 2024 году показатель составлял 38 рождений на 1000 девушек в возрасте от 15 до 19 лет, а в 2000 — 66 рождений. Таким образом, за 25 лет он сократился на 42%.

Однако подростковая рождаемость сильно зависит от региона. Всего рейтинг учитывает 217 стран и территорий. В 61 из них в 2024 году показатель составил менее 10 рождений, а в 18 — более 100. Как видно на инфографике, высокий уровень подростковой рождаемости сохраняется в основном в странах Африки.

Самый высокий показатель зафиксировали в Центральноафриканской Республике — 161 рождение на 1000 девушек. Рядом в рейтинге оказались Экваториальная Гвинея (153) и Мозамбик (152). 

В Латинской Америке подростковая рождаемость в целом остается на высоком уровне, однако между странами наблюдается значительный разброс — 93 в Никарагуа и шесть в Чили.

Среди европейских стран самый высокий показатель зафиксировали в Болгарии — 38 рождений. При этом в некоторых странах, например в Дании и Норвегии, на 1000 девушек приходится чуть больше одного рождения. Российский показатель — 12 рождений.

Самая низкая подростковая рождаемость — в Макао, специальном административном районе Китая (0,48). Следом идут Северная и Южная Кореи — 0,51 и 0,53 соответственно.

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Сообщество
# демография
# Инфографики
# карта
# подростки
# рождаемость
# страны мира
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