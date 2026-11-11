Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
От 1% до 32%: инфляция в странах G20
Инфляция — один из важных показателей экономики стран мира. На инфографике показана прогнозируемая среднегодовая потребительская инфляция в странах G20 в 2026 году.
В 2026 году давление на мировую экономику не ослабевает. Геополитическая неопределенность, ограничения поставок энергоносителей и усиление Эль-Ниньо лишь усугубляют ситуацию. Не защищены от трудностей и страны G20.
Инфляция — один из показателей, помогающих оценить, как государства справляются с давлением. Авторы инфографики использовали данные доклада Международного валютного фонда «Перспективы развития мировой экономики» за октябрь 2026 года.
Самый высокий показатель инфляции ожидается в 2026 году в Аргентине — 32,5%. Однако это ниже, чем в 2025 году, когда инфляция составила 41,9%. Схожая ситуация наблюдается в Турции — 31,2% в 2026 году и 34,9% в 2025 году.
В России потребительская инфляция в этом году оценивается в 6,1%. В 2025 году показатель составил 8,7%. Следом в рейтинге оказалась Индия с инфляцией 5%, однако в 2025 году показатель составил 2%.
Самая низкая инфляция ожидается в Китае — 1%. Однако годом ранее показатель был практически нулевым. Также низкая инфляция в 2026 году прогнозируется в Саудовской Аравии (1,9%) и Японии (2%). В обеих странах показатель снизился по сравнению с 2025 годом.
Комментарии
Спутниковый анализ позволил составить карту истощения подземных вод по всей планете. Оказалось, в наибольшей степени сокращение запасов происходит не от уменьшения объема осадков, а там, где подземные воды активнее всего используют для орошаемого земледелия, важного для обеспечения продовольствием миллиардов людей.
Ученый из Японии попытался рассчитать теоретическую возможность для человечества поддерживать контакт с другими разумными сообществами. Он пришел к выводу, что даже при наличии внеземных цивилизаций в Галактике шансы наладить с ними связь почти равны нулю. Это означает, что наше одиночество нельзя считать основанием однозначно утверждать о безжизненности Млечного Пути за пределами Солнечной системы.
Расшифровка иероглифов на сохранившихся каменных монументах помогла ученым установить, как называлось заброшенное доиспанское поселение майя. Его обнаружили всего несколько месяцев назад в глубине тропических лесов на юго-востоке Мексики. Исследователи также смогли прочитать имя правителя и найти свидетельства конфликта города с соседним поселением.
Спутниковый анализ позволил составить карту истощения подземных вод по всей планете. Оказалось, в наибольшей степени сокращение запасов происходит не от уменьшения объема осадков, а там, где подземные воды активнее всего используют для орошаемого земледелия, важного для обеспечения продовольствием миллиардов людей.
Ученый из Японии попытался рассчитать теоретическую возможность для человечества поддерживать контакт с другими разумными сообществами. Он пришел к выводу, что даже при наличии внеземных цивилизаций в Галактике шансы наладить с ними связь почти равны нулю. Это означает, что наше одиночество нельзя считать основанием однозначно утверждать о безжизненности Млечного Пути за пределами Солнечной системы.
Расшифровка иероглифов на сохранившихся каменных монументах помогла ученым установить, как называлось заброшенное доиспанское поселение майя. Его обнаружили всего несколько месяцев назад в глубине тропических лесов на юго-востоке Мексики. Исследователи также смогли прочитать имя правителя и найти свидетельства конфликта города с соседним поселением.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
Спутниковый анализ позволил составить карту истощения подземных вод по всей планете. Оказалось, в наибольшей степени сокращение запасов происходит не от уменьшения объема осадков, а там, где подземные воды активнее всего используют для орошаемого земледелия, важного для обеспечения продовольствием миллиардов людей.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
31 Декабря, 2016
Итоги года: 10 самых популярных материалов
7 Октября, 2013
10 советов как взбодрить свой ум
26 Марта, 2015
10 самых высоких сооружений мира
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно