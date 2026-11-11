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От 1% до 32%: инфляция в странах G20

Инфляция — один из важных показателей экономики стран мира. На инфографике показана прогнозируемая среднегодовая потребительская инфляция в странах G20 в 2026 году.

© Aneesh Anand, Voronoi

В 2026 году давление на мировую экономику не ослабевает. Геополитическая неопределенность, ограничения поставок энергоносителей и усиление Эль-Ниньо лишь усугубляют ситуацию. Не защищены от трудностей и страны G20.

Инфляция — один из показателей, помогающих оценить, как государства справляются с давлением. Авторы инфографики использовали данные доклада Международного валютного фонда «Перспективы развития мировой экономики» за октябрь 2026 года.

Самый высокий показатель инфляции ожидается в 2026 году в Аргентине — 32,5%. Однако это ниже, чем в 2025 году, когда инфляция составила 41,9%. Схожая ситуация наблюдается в Турции — 31,2% в 2026 году и 34,9% в 2025 году.

В России потребительская инфляция в этом году оценивается в 6,1%. В 2025 году показатель составил 8,7%. Следом в рейтинге оказалась Индия с инфляцией 5%, однако в 2025 году показатель составил 2%.

Самая низкая инфляция ожидается в Китае — 1%. Однако годом ранее показатель был практически нулевым. Также низкая инфляция в 2026 году прогнозируется в Саудовской Аравии (1,9%) и Японии (2%). В обеих странах показатель снизился по сравнению с 2025 годом.

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