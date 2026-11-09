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Инфографика: насколько рентабельны крупнейшие компании мира
Лидеры мирового рынка не всегда одинаково рентабельны. Часто это связано со сферой, в которой они работают. На инфографике сравниваются 30 крупнейших компаний мира по рентабельности продаж.
Авторы инфографики использовали данные рейтинга Fortune Global 500. Рейтинг учитывает, сколько прибыли получают компании с каждых 100 долларов выручки. Прибыль учитывается после уплаты налогов и учета других расходов, но до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.
Возглавляет рейтинг Nvidia. Прибыль компании на каждые 100 долларов выручки составляет 55,60 доллара. Общая прибыль компании — примерно 120 миллиардов долларов. Следом идет Microsoft с прибылью 36,10 доллара на каждые 100 долларов. Замыкает топ-3 Alphabet с показателем 32,80 доллара.
В пятерку лидеров по маржинальности вошли также Meta* (30,10 доллара) и Apple (26,90 доллара). Получается, что все компании в топ-5 так или иначе представляют технологический сектор. Прибыль выше 20 долларов на каждые сто долларов также показали еще три компании. Среди них оказались два представителя банковской сферы (Industrial & Commercial Bank of China и JPMorgan Chase) и один представитель нефтегазовой отрасли (Saudi Aramco).
Компании, связанные со сферой здравоохранения, напротив, получают небольшую маржу. Например, показатель McKesson Corporation — одного из крупнейших дистрибьюторов лекарственных средств в Северной Америке — составил 1,2 доллара. А у медицинско-фармацевтической компанияCVS Health — 0,4 доллара. Во многом это связано с тем, что через фармацевтические компании проходят триллионы долларов, но большая часть этих средств направляется больницам, медицинским учреждениям и производителям, а не превращается в прибыль компаний.
*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
Комментарии
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