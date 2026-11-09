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Олег Гончар
Олег Гончар
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Британский авианосец впервые запустил ударные беспилотники

Военно-морские силы Великобритании впервые успешно запустили ударные беспилотные летательные аппараты с авианосца.

Сообщество
# авианосцы
# беспилотники
# Великобритания
# оружие
# оружие и техника
Военно-морские силы Великобритании впервые успешно запустили ударные беспилотные летательные аппараты с авианосца / © Royal Navy
Военно-морские силы Великобритании впервые успешно запустили ударные беспилотные летательные аппараты с авианосца / © Royal Navy

В ходе испытаний в Северной Атлантике, состоявшихся в середине октября, британские одноразовые ударные беспилотники Nyan Maritime производства компании Callen-Lenz, взлетели с полетной палубы авианосца HMS Queen Elizabeth. Испытания продемонстрировали, как автономные ударные системы могут действовать совместно с истребителями пятого поколения F-35B.

Эти испытания стали очередным этапом реализации концепта ведения воздушных операций с авианосцев, которую Королевский флот называет гибридное авиакрыло авианосца. Он предполагает совместное применение пилотируемой авиации и беспилотников, что позволит увеличить радиус действия авианосных групп, их ударные возможности и оперативную гибкость, одновременно снижая риск для личного состава.

В ходе испытаний специалисты получили дополнительные данные о том, какой вклад беспилотные ударные системы смогут внести в будущие операции авианосных ударных групп и более широкий спектр задач вооруженных сил.

Королевский флот совместно со специалистами вооруженных сил и промышленности провел несколько полетов с борта HMS Queen Elizabeth. Ранее в этом году аналогичный беспилотник впервые запустили в море с испытательного корабля XV Patrick Blackett.

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа Tekever AR5 / © Royal Navy
Беспилотный летательный аппарат самолетного типа Tekever AR5 / © Royal Navy

Одновременно на авианосце проходили испытания беспилотного летательного аппарата самолетного типа Tekever AR5, который впервые выполнил полет с авианосца.

AR5 имеет размах крыла семь метров и способен перевозить полезную нагрузку массой до 80 килограммов. Аппарат может использоваться как для снабжения, так и для выполнения оперативных задач. Испытания показали, что беспилотники, предназначенные для сбора разведывательной информации, наблюдения, обнаружения целей и ведения разведки, могут действовать совместно с ударными системами, формируя более интегрированную боевую структуру.

В совокупности проведенные испытания продемонстрировали, как беспилотная авиация способна расширить возможности и повысить гибкость британских авианосцев. 

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Сообщество
# авианосцы
# беспилотники
# Великобритания
# оружие
# оружие и техника
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